Ulkomaat

4.2.2026 06:04 ・ Päivitetty: 4.2.2026 06:04

Trump: Unohtakaa Epstein-kohu

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa yhdysvaltalaisia unohtamaan seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin ympärillä pyörineen kohun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump kommentoi Epstein-tapausta toimittajille Valkoisessa talossa tiistaina paikallista aikaa.

Trump väitti, että viimeisimmät julkaistut Epstein-asiakirjat olisivat vapauttaneet hänet kaikista epäilyksistä.

- Minuun liittyen ei tullut esiin muuta kuin se, että kyseessä oli Epsteinin ja muiden ihmisten salaliitto minua vastaan. Mutta mielestäni on jo aika, että maa siirtää huomion johonkin muuhun, kuten terveydenhuoltoon tai johonkin, mistä ihmiset välittävät, Trump sanoi.

Trump mainitaan Epstein-asiakirjoissa useasti, ja häntä vastaan esitetään muun muassa syytöksiä seksuaalirikoksista.

Viranomaiset eivät ole nostaneet Trumpia vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen.

