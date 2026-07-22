Trump: Uudet tuontitullit lääkkeille 2028 lähtien

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan paikallista aikaa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä nollan prosentin tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100 prosenttiin vuodeksi ja sen jälkeen 200 prosenttiin.

Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin.

Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut.

Trumpin hallinto antoi tiistaina ymmärtää, että Yhdysvallat aikoo pian asettaa uusia tuontitulleja useille maille. Trumpin tänä vuonna määräämä globaali 10 prosentin tulliasetus on vanhenemassa kuluvalla viikolla.

Viime viikolla Trump ilmoitti uusista tulleista Brasilialle ja maanantaina Kanadalle.