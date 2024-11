Trump valitsi ”sananvapauden soturiksi” nimittämänsä Brendan Carrin Liittovaltion tietoliikenneviraston johtoon

Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump on valinnut Brendan Carrin (kuvassa) Liittovaltion tietoliikenneviraston (FCC) johtoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lausunnossaan Trump kutsuu suurten teknologiayritysten arvostelijana tunnettua Carria sananvapauden soturiksi.

Carr on ollut Trumpin ensimmäisestä kaudesta lähtien FCC:n johtoryhmän vanhempi republikaaniedustaja. Trumpin hallinnon alla FCC:n johtoryhmään kuuluisi kolme republikaania ja kaksi demokraattia.

Virasto säätelee muun muassa radio- ja televisiotaajuuksia koskevaa toimintaa.

- Meidän on purettava sensuurikartelli ja palautettava sananvapaus tavallisille amerikkalaisille, Carr sanoi X:ssä valintansa jälkeen.

Carr on sanonut olevansa samaa mieltä tulevan Trumpin hallinnon kanssa siitä, että sääntelyä tulisi vähentää ja televisioyhtiöitä rangaista siitä, mitä tuleva hallinto on kutsunut poliittiseksi puolueellisuudeksi. Trump on useaan otteeseen vaatinut lisenssien riistämistä suurilta televisioyhtiöiltä kuten ABC:ltä, NBC:ltä ja CBS:ltä.

CARR on Trumpin rahakkaan kannattajan, miljärdööri Elon Muskin liittolainen. New York Timesin (NYT) mukaan Muskin Starlink-verkkopalvelu sai vuoden 2020 lopulla 885 miljoonan dollarin apurahan FCC:n rahastosta, joka antaa palveluntarjoajille rahoitusta nopean internetin tuomiseksi maaseudun koteihin ja yrityksiin. Demokraattijohtoinen FCC:n johtoryhmä kuitenkin peruutti avustuksen vuonna 2022, koska Starlink ei täyttänyt nopeusvaatimuksia eikä voinut todistaa, että se palvelisi tarpeeksi maalaiskoteja.

Lehden mukaan Carr vastusti päätöstä ja sanoi, että presidentti Joe Bidenin hallinto oli ottanut Muskin tähtäimeensä.

NYT:n mukaan Carr laati FCC:tä käsittelevän luvun kiisteltyyn Project 2025 -suunnitelmaan, jossa hän vaati, että viraston tulisi säännellä myös suurimpia teknologiayrityksiä kuten Metaa, Googlea ja Applea.

Tietoliikennejuristit ja analyytikot ovat NYT:n mukaan sanoneet, että Carr voisi muokata virastoa, laajentaa sen mandaattia ja käyttää sitä oikeiston poliittisena aseena. Asiantuntijat ennakoivat Carrin testaavan viraston vallan laillisia rajoja esimerkiksi tavoitteellaan siirtää suurten teknologiayritysten sääntely FCC:lle, mikä aloittaisi kiivaan taistelun Piilaaksoa vastaan.

Viraston sääntelyvallan laajentaminen vaatisi asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti uutta lainsäädäntöä.

FCC ei voi rangaista televisio- ja radioasemia toimituksellisista päätöksistä. Poikkeuksia ovat kuitenkin rivouksien käyttö sekä lasten televisiosääntöjen rikkominen.