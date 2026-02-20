Tiede ja teknologia
20.2.2026 06:12 ・ Päivitetty: 20.2.2026 06:59
Trump virkamiehilleen: Alkakaa julkaista ufoasiakirjojakin
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän aikoo ohjeistaa liittovaltion virastoja julkaisemaan ufoja ja avaruusolentoja koskevia asiakirjoja.
Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan, että puolustusministeriön sekä muiden asiaankuuluvien ministeriöiden ja virastojen tulisi aloittaa prosessi näiden asiakirjojen tunnistamiseksi ja julkaisemiseksi.
Hän kuvailee edellä mainittuja aiheita erittäin monimutkaisiksi, mutta äärimmäisen mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi.
Trump ei sanonut suoraan, onko kyseisiä aiheita koskevia turvaluokiteltuja asiakirjoja tarkoitus julkaista kaikkien nähtäväksi.
TRUMPIN ilmoituksen arvellaan olevan seurausta siitä, että hänen edeltäjänsä Barack Obama kertoi viime viikolla podcast-haastattelussa pitävänsä maapallon ulkopuolista älyllistä elämää faktana. Hän korosti, ettei itse virkakaudellaan alieneita nähnyt, ja myöhemmin täsmensi ettei pitänyt näiden vierailuja maassa erityisen todennäköisenä.
Asiasta ei ole toistaiseksi myöskään esitetty tieteellisesti kestäviä todisteita.
Kiinnostus ufoihin ja tunnistamattomiin ilmakehän ilmiöihin on herännyt uudelleen viime vuosina, kun Yhdysvaltain hallitus on tutkinut raportteja näennäisesti yliluonnollisista ilma-aluksista.
Maaliskuussa 2024 Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi raportin, jonka mukaan sillä ei ollut todisteita siitä, että tunnistamattomat ilmakehän ilmiöt olisivat Maan ulkopuolista teknologiaa. Monet epäilyttävät havainnot osoittautuivat sääilmapalloiksi, vakoilukoneiksi, satelliiteiksi tai muuksi verrattain normaaliksi toiminnaksi.
Yhdysvalloissa viime viikkoina kansalaisten suurin huomio on ollut viranomaisten julkaisemissa Jeffrey Epstein -rikosasiakirjoissa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.