Trump yllätti taas: ”Minusta se ei ole hyväksyttävä vastaus”

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on puuttunut johtavan tartuntatautiasiantuntijan arvioon koulujen avautumisesta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi tiistaina kongressin kuulemisessa, että kouluja tulisi maassa avata varovaisesti eikä kaikkia kouluja tulisi välttämättä avata vielä syksyllä. Trump puolestaan on vaatinut, että kaikki koulut avautuvat syyskuussa.

Keskiviikkona Trump sanoi Faucin tiistaista kommenttia avaamisen lykkäämisestä epäsopivaksi.

– Olin yllättynyt tästä vastauksesta, koska, tiedättehän, minusta se ei ole hyväksyttävä vastaus, etenkään kun se liittyy kouluihin, Trump sanoi tiedotustilaisuudessaan medialle.

Fauci on koronaviruskriisin aikana useasti oikonut Trumpin sanomisia.

Kiista koulujen avaamisesta näyttää entisestään syventävän juopaa presidentin ja tartuntatautiasiantuntijoiden välillä.

Yhdysvalloissa on viime aikoina kiistelty koronavirusrajoitusten purkamisen aikataulusta. Asiantuntijat ovat varoittaneet liian aikaisen avautumisen voivan kiihdyttää viruksen leviämistä.

Trumpille talous on vaalikysymys

Trumpille Yhdysvaltojen talouden työntäminen kriisin jälkeen nousu-uralle on myös vaalikysymys. Marraskuun presidentinvaaleissa Trumpin haastajaksi todennäköisimmin nouseva demokraattien Joe Biden on syyttänyt republikaanipresidenttiä kriisin huonosta hoidosta. Bidenin mukaan Trumpin linja on todennäköisesti vain pahentanut talouden syöksykierrettä.

Myös Fauci on muistuttanut taloudellisista seuraamuksista. Asiantuntijan mukaan eristystoimien liian aikainen purkaminen ja viruksen uusi leviämisaalto voivat lykätä myös talouden toipumista.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja sekä niihin liittyviä kuolemia maailmassa. Maailman koronavirustilannetta seuraavan tilastosivusto Worldometerin mukaan todettuja tartuntoja on maassa yli 1,43 miljoonaa.

Yhteensä noin 85 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Virukseen kuolleiden määrä on lisääntynyt vuorokauden aikana vähän yli 1 800 ihmisellä, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Sunnuntaina kerrottiin 776 kuolemasta, mikä oli alhaisin vuorokausilukema sitten maaliskuun. Sen jälkeen kuolemien määrät ovat olleet jälleen nousussa.

Tiedot tartuntojen ja kuolemien määristä poikkeavat jonkin verran toisistaan eri lähteissä. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronavirukseen on Yhdysvalloissa kuollut nyt yhteensä noin 84 000 ihmistä ja tartuntoja on noin 1,39 miljoonaa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 257 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku oli torstaiaamuna 51.

Spekulaatiot vaalien siirrosta leimahtivat jälleen

Tiistaina presidentinvaaleihin puuttui myös Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner. Hän sanoi Time-lehden haastattelussa, ettei voi taata vaalien olevan marraskuussa, mutta toistaiseksi aikataulu näyttää pitävän.

Vaikka vaalien ajankohdasta ei päätä Kushner eikä edes presidentin hallinto, aiheutti lausunto kohua demokraattileirissä. Trumpin vastustajat ovat spekuloineet, että Trump pyrkisi siirtämään vaaleja itselleen otollisempaan ajankohtaan.

Myöhemmin Kushner vielä täsmensi lausuntoaan uutiskanava NBC:lle ja sanoi, ettei ole tietoinen mistään vaalien mahdolliseen siirtoon liittyvistä keskusteluista.

Sekä presidentinvaaleihin että puolueiden esivaaleihin liittyy paljon epävarmuuksia koronavirusepidemian ja eristystoimien vuoksi. Osa osavaltioista on esimerkiksi siirtänyt esivaaleja tai turvautunut postiäänestykseen suojellakseen ihmisiä ruuhkaisilta äänestyspaikoilta.

Biden, jota ei ole vielä valittu virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi, näyttää johtavan Trumpia useissa mielipidemittauksissa.