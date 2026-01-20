Ulkomaat
20.1.2026 05:11 ・ Päivitetty: 20.1.2026 05:12
Trumpilla juhlapäivä: tasan vuosi uutta valtaa takana
Yhdysvalloissa Donald Trump teki paluun vallan huipulle vuosi sitten. Hän vannoi toisen presidenttikautensa virkavalan Washingtonissa 20. päivänä tammikuuta viime vuonna.
Sää oli tuolloin niin kylmä, että tilaisuus pidettiin kongressitalon sisätiloissa.
Trumpin ensimmäinen vuosi on ollut täynnä tapahtumia. Hän on muun muassa irrottanut Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta sekä vetänyt maansa pois lukuisista kansainvälisistä organisaatioista. Trumpin ensimmäistä vuotta ovat leimanneet myös monet ulkopolitiikan kriisit, kuten yhä ratkaisematon Ukrainan sota, Gazan sota ja valtapyrkimykset muun muassa Grönlannissa.
MAAN OMA sisäpolitiikka on edelleen jyrkästi kahtiajakautunutta. Tammikuussa julkaistu The Economistin mittari kertoi, että 40 prosenttia yhdysvaltalaisista hyväksyy Trumpin toiminnan presidenttinä, kun 56 prosenttia ei tätä tee.
New York Timesin julkaisemassa tuoreessa useamman mittauksen yhteenvedossa vastaavat luvut olivat 42 ja 54.
Kahtiajako näkyy esimerkiksi amerikkalaisten suhtautumisessa Trumpin Venezuelaa koskeviin toimiin. Kutakuinkin puolet vastaajista hyväksyy Venezuelan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron kaappauksen ja puolet vastustaa. Republikaani- ja demokraattiäänestäjien väliset näkemyserot asiassa ovat jyrkät.
Vastaava kahtiajako näkyy myös muun muassa kansalaisten suhtautumisessa Trumpin maahanmuuttopolitiikkaan.
Trumpin kautta on jäljellä kolme vuotta, sillä Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit järjestetään aikataulun mukaan marraskuussa 2028 ja virkaanastujaisseremoniat ovat vuorossa tammikuussa 2029.
Trumpin ensimmäinen presidenttikausi alkoi tammikuussa 2017.
Hän täyttää 80 vuotta ensi kesänä.
Kommentit
