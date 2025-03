Trumpilta jälleen uhkaava lausunto – Orpo: ”Minusta tämä on siihen vähän eri sanoitusta”

EU-maiden huippukokouksessa eilen hyväksyttiin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin suunnitelma ohjata 800 miljardia euroa lisää jäsenmaiden puolustuksen vahvistamiseksi. Johannes Ijäs Demokraatti Simo Alastalo Demokraatti

Unkari puolestaan sivuutettiin huippukokouksen Ukrainaa koskevissa päätelmissä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa, että tällä kertaa huippukokouksessa ei nähty edes kovin paljon vaivaa Unkarin mukaan saamiseksi. Vastustus oli ennakkoon tiedossa.

– Minä olen ollut koko ajan järjestelmällisesti sitä mieltä, että jos Unkari blokkaa yksin näitä, silloin me toimimme 26 maan kanssa. Siinä täytyy olla valmis käyttämään koko ajan erilaisia luovia sääntöjen mahdollistamia ratkaisuja, Orpo kommentoi tänään Demokraatille eduskunnassa.

Häneltä kysyttiin myös näkemyksiä valtiojohtajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta siitä, katsotaanko yhä, että USA on Euroopan liittolainen vai onko yhä enemmän ajattelua, että maa olisi lipeämässä tukemisestamme.

– Yhä enemmän on sitä ajattelua, että Yhdysvallat on muuttunut – ja muuttuu, ja toimii yllätyksellisesti. Samaan aikaan toinen (asia) on se, että nähdään Yhdysvaltojen välttämättömyys Ukrainan rauhan ja turvatakuiden saavuttamiseen ja toisaalta myöskin Euroopan puolustuksen osana. Totta kai huoli on aika iso, mutta sitähän varten me nyt istuimme siellä kokouksessa, että ryhdymme todella voimakkaasti ja nopealla aikavälillä rakentamaan eurooppalaista puolustusta.

Orpon mukaan pitää olla selkeä visio siitä, että muutaman tai kymmenen vuoden aikana viimeistään Eurooppa on vähemmän riippuvainen ja mahdollisimman itsenäinen myös puolustuksessa.

– Mutta Naton eurooppalaisena pilarina, hän painottaa.

Uskotko, että turvatakuut USA:lta Ukrainalle lopulta saadaan?

– Pidän niitä välttämättöminä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili torstaina, ettei Yhdysvallat puolustaisi sellaisia Nato-maita, jotka eivät täytä puolustusliiton puolustusmenovaatimuksia.

– Jos Nato-maat eivät maksa, Yhdysvallat eivät tule puolustamaan, Trump sanoi Reutersin mukaan.

Orpo toteaa, että itse asiassa Trumpin lausunto on jo aiemmin kuultua samaa Trumpin talousajattelua.

– Kun hän on sanonut, että teidän täytyy maksaa osanne, niin minusta tämä on siihen vähän eri sanoitusta.