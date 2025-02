Trumpilta uusi uhkaus – ”Hamasille selviää, mitä tarkoitan”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen aselepo on syytä keskeyttää, jos jokaista israelilaista panttivankia ei vapauteta pian. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja CNN. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hamas kertoi maanantaina, että se jäädyttää toistaiseksi vankienvaihdon Israelin kanssa. Hamasin aseellinen siipi syytti lausunnossaan Israelia sopimusrikkomuksista.

Trumpin mielestä helvetin voi antaa päästä valloilleen, jos panttivankeja ei vapauteta viimeistään lauantaina.

- Minun mielestäni, jos kaikkia panttivankeja ei palauteta lauantaihin kello 12:een mennessä – mielestäni se on sopiva aika – sanoisin, että perutaan se ja mitä tahansa voi tapahtua, antaa helvetin päästä valloilleen, Trump sanoi toimittajille maanantaina Valkoisessa talossa.

- Ja jos heitä ei palauteta – kaikki, ei pieninä noroina, ei kaksi ja yksi ja kolme ja neljä ja kaksi. Lauantaina kello 12, ja sen jälkeen sanoisin, että helvetti pääsee valloilleen, hän jatkoi.

Vankienvaihto on osa Israelin ja Hamasin aseleposopimusta, joka solmittiin viime kuun puolivälissä. Aseleposopimuksen mukaisesti Hamasin ottamia panttivankeja ja Israelin vangitsemia palestiinalaisia on ollut määrä vapauttaa vähitellen useammassa vankienvaihdossa.

CNN:n mukaan Trumpilta oli maanantaina kysytty, mitä hän tarkoittaa sillä helvetillä, jonka hän antaisi päästä valloilleen Gazassa.

- Se selviää teille — Hamasille selviää, mitä tarkoitan, hän vastasi.

Hän lisäsi puhuvansa omasta puolestaan ja sanoi, että Israel voi hänen näkemyksensä sivuuttaa. Hän myös sanoi uskovansa, että monet panttivangeista ovat kuolleet.

HAMAS sanoi noudattaneensa aseleposopimusta täysin.

Israelin puolustusministeri Israel Katz puolestaan syytti Hamasia sopimusrikkomuksesta, koska se jäädytti vankienvaihdot. Hän määräsi maan asevoimat varautumaan kaikkiin skenaarioihin Gazassa.

Seuraava erä israelilaispanttivankeja oli määrä vaihtaa palestiinalaisvankeihin ensi lauantaina. Kaikkiaan Hamasin on määrä vapauttaa aseleposopimuksen ensimmäisessä vaiheessa 33 israelilaista panttivankia ja Israelin noin 1 900 palestiinalaisvankia. Heistä ehdittiin ennen jäädytystä vapauttaa noin puolet.

Hamas vakuutti olevansa sitoutunut noudattamaan sopimusta, jos myös Israel noudattaa sitä. Myöhemmin maanantaina järjestö täsmensi aiempaa lausuntoaan ja sanoi, että vankienvaihto lauantaina olisi vielä mahdollinen. Se sanoi ilmoittaneensa asiasta tarkoituksella viisi päivää etukäteen, jotta neuvottelujen välittäjillä olisi aikaa painostaa Israelia noudattamaan sopimusta.

Hamas ilmoitti vankienvaihdon jäädyttämisestä vain muutamaa päivää ennen kuin neuvottelujen aselevon seuraavista vaiheista oli määrä alkaa Qatarissa. Aselevon ensimmäinen vaihe kestää maaliskuun alkuun.

Toisen vaiheen aikana olisi tarkoitus vapauttaa lisää panttivankeja. Gazassa on vielä kymmeniä panttivankeja, joista osa on Israelin mukaan kuollut. Panttivankien omaisia edustava järjestö on vedonnut Israelin hallitukseen, jotta se pitäisi kiinni aselevosta, vaikka Trumpin puheet ovat lisänneet epävarmuutta alueella.

TRUMP sanoo, että hän voisi mahdollisesti keskeyttää Yhdysvaltain avun liittolaisilleen Jordanialle ja Egyptille, jos ne kieltäytyvät ottamasta palestiinalaisia vastaan.

Trump esitti uhkauksensa sen jälkeen, kun Egypti kieltäytyi suostumasta mihinkään kompromisseihin koskien palestiinalaisten oikeuksia.

Trump esitti viime viikolla suunnitelmansa, jonka mukaan palestiinalaiset tulisi siirtää Gazasta naapurimaihin.

Väestön pakkosiirto tarkoittaisi käytännössä etnistä puhdistusta, joka on sotarikos. Gazassa asui ennen Israelin kuukausia kestänyttä laajamittaista hyökkäystä yli kaksi miljoonaa palestiinalaista.

Trumpin mukaan palestiinalaisilla ei olisi tulevaisuudessa myöskään oikeutta palata Gazaan, koska hän itse omistaisi alueen. Hänen mukaansa gazalaiset siirrettäisiin useampaan eri paikkaan, joissa heillä olisi paremmat asuinolot.

Trump visioi Gazan tulevaisuutta Fox News -kanavan haastattelun toisessa osassa.

Gazaan Trump suhtautui rakennusprojektina.

- Sillä välin omistaisin sen. Ajattele sitä tulevaisuuden kiinteistökehityksenä. Siitä tulisi kaunis maatilkku. Ei tarvitsisi käyttää isoja rahoja.