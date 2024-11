Trumpilta uusia kuohuttavia henkilövalintoja tärkeisiin virkoihin

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina muun muassa terveyteen ja elintarvikkeisiin liittyvistä henkilövalinnoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tautikeskus CDC:n johtajaksi Trump haluaa entisen kongressiedustajan Dave Weldonin. Trumpin mukaan Weldon on toiminut lääkärinä 40 vuoden ajan ja lisäksi tehnyt muun muassa työtä ihmisalkioiden patentointikiellon aikaansaamiseksi.

- Kun otetaan huomioon maamme nykyinen krooninen terveyskriisi, CDC:n on tehostettava ja korjattava aiemmat virheet keskittyäkseen sairauksien ehkäisyyn, Trump sanoi avaamatta tätä sen enempää.

Washington Postin mukaan Weldon on arvostellut voimakkaasti CDC:tä, erityisesti sen rokotusohjelmaa. Weldon on muun muassa puolustanut virheelliseksi todettua käsitystä, että rokotteissa käytetty säilöntäaine tiomersaali liittyy autismiin. Hän yritti myös saada liittovaltiota tutkimaan rokotteiden ja autismin välistä väitettyä yhteyttä.

Trump on aiemmin nimennyt terveysministerivalinnakseen Robert F. Kennedy jr:n, joka on niin ikään kritisoinut CDC:tä ja perustanut yhden maan merkittävimmistä rokotevastaisista ryhmistä.

Jos Kennedyn ja Weldonin nimitykset vahvistetaan, he voivat vaikuttaa rokotussuositusprosessiin nimeämällä rokoteskeptikkoja CDC:n rokotteista vastaavaan neuvontakomiteaan.

EDUSTAJAINHUONEEN jäsenenä vuosina 1995-2009 ollut Weldon tuli Washington Postin mukaan maanlaajuisesti tunnetuksi osallisuudestaan Terri Schiavon tapaukseen. Schiavo oli vakavan aivovaurion saanut floridalaisnainen. Schiavon aviomies halusi irrottaa vaimonsa ravintoletkuista, mutta kongressin republikaanit puuttuivat pyrkimyksiin.

Weldon kuvaili vuonna 2003 letkujen irrottamispyrkimyksen olevan “suuri epäoikeudenmukaisuus”. Politicon mukaan Weldon teki lakiesityksen pakottaakseen liittovaltion tekemään selvityksen tapauksesta.

Schiavon vanhemmat ja hänen aviomiehensä taistelivat eri oikeusistuimissa seitsemän vuoden ajan siitä, pitäisikö Schiavoa pitää edelleen hengissä vai antaa hänen kuolla. Schiavon hoitokiista politisoitui Yhdysvalloissa maan korkeinta johtoa myöten.

Schiavo kuoli vuoden 2005 maaliskuussa, kun hänen ravintoletkunsa oli irrotettu hänen miehensä toiveiden mukaisesti. Schiavon vanhemmat olisivat halunneet tyttärensä takaisin letkuruokintaan.

Politicon mukaan Weldon oli kongressissa myös myöhäisten aborttien kieltämisen kiihkeä kannattaja ja on muun muassa listannut Jeesuksen olevan yksi hänen merkittävimmistä poliittisista vaikuttajistaan.

YHDYSVALTAIN johtavaksi lääkintäviranomaiseksi Trump puolestaan on valinnut Janette Nesheiwatin.

- Tohtori Nesheiwat on ennaltaehkäisevän lääketieteen ja kansanterveyden ankara puolestapuhuja, Trump sanoi lausunnossaan.

- Hän on sitoutunut varmistamaan, että amerikkalaisilla on pääsy edulliseen, laadukkaaseen terveydenhuoltoon, ja hän uskoo, että ihmiset voivat ottaa vastuun terveydestään elääkseen pidempään ja terveellisempää elämää, Trump jatkoi.

Trumpin lausunnon mukaan Nesheiwat tarjosi terveydenhoitoa paikan päällä muun muassa vuonna 2005 Yhdysvaltain eteläosia tuhonneen hurrikaani Katrinan jälkeen.

USA Todayn mukaan Nesheiwat on kirjoittanut teoksen Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Kirjan kustantaja mainostaa teoksen tarjoavan muun muassa ihmeparantumisista ja päivystystyöstä kertovia tarinoita, jotka “valaisevat rukouksen muuntavaa voimaa ja horjumatonta parantamiselle omistautumista”.

Ensiapuun ja perhelääketieteeseen erikoistunut Nesheiwat on Politicon mukaan kannattanut rokotteita, joista Kennedy on puolestaan yrittänyt herättää epäilyksiä. Hän on kuitenkin toisinaan kritisoinut CDC:n koronarokotusohjeistuksia.

Nesheiwat on lisäksi kyseenalaistanut American Academy of Pediatricsin sukupuolidysforiasta kärsivien nuorten hoitostandardit.

CNN:n mukaan sekä Nesheiwat että Trumpin niin ikään perjantaina tulevaan hallintoonsa valitsema Marty Makary ovat toimineet uutiskanava Fox Newsin avustajina koronapandemian alkamisen jälkeen.

Makaryn yhteistyö kanavan kanssa oli päättynyt jo aiemmin. Foxin edustajan mukaan Nesheiwat ei sen sijaan jatka kanavan kanssa yhteistyötä enää perjantain jälkeen.

JOHNS Hopkins -sairaalan kirurgin Marty Makaryn Trump kertoi valinneensa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n johtoon.

Makaryn tehtävänä on Trumpin mukaan muun muassa arvioida kunnolla Yhdysvaltain “ruokavarantoa myrkyttävät haitalliset kemikaalit” sekä nuorille annettavat lääkkeet.

Trump toivoo Makaryn myös muun muassa vähentävän byrokratiaa FDA:ssa “varmistaakseen, että amerikkalaiset saavat ansaitsemansa lääketieteelliset parannuskeinot ja hoidot”.

Politicon mukaan Makary arvosteli koronapandemian aikana kovin sanoin FDA:ta muun muassa siitä, kuinka pitkään virastolla kesti selvityksissä ennen Pfizerin ja Biontechin rokotteen hyväksymistä. Hän väitti, että FDA oli hidastellut tahallaan ensimmäisten koronarokotteiden kanssa, jotta silloinen presidentti Trump joutuisi huonoon valoon.

Vaikka Makarylla on ollut taipumusta haukkua liittovaltion terveysviranomaisia, Politicon mukaan hänen valintansa rokotteiden hyväksynnästä vastaavan viraston johtoon voisi kuitenkin lievittää hieman pelkoja tulevan hallinnon rokotevastaisuudesta.

