Trumpin Gaza-suunnitelma sai kiitosta Israelin Netanjahulta Fox Newsin haastattelussa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ylistänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaa Fox News -kanavan haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se on ensimmäinen hyvä idea, jonka olen kuullut. Mielestäni sitä tulisi tavoitella ja tutkia, tavoitella todella, koska se loisi toisenlaisen tulevaisuuden kaikille, pääministeri sanoi.

Netanjahun mukaan Trumpin suunnitelma ei tarkoittaisi sitä, että palestiinalaisten täytyy lähteä Gazasta lopullisesti.

– He voivat lähteä ja tulla takaisin, he voivat muuttaa ja palata, mutta Gaza on jälleenrakennettava, Netanjahu jatkoi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat voisi ottaa Gazan hallintaansa. Alueen palestiinalaisasukkaat voitaisiin siirtää naapurimaihin. Valkoinen talo on tarkentanut, ettei presidentti tarkoittanut asukkaiden lopullista siirtämistä pois.

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut jyrkästi Trumpin suunnitelmat. Muun muassa YK on tähdentänyt, että ihmisten pakkosiirrot ovat etnistä puhdistusta.

Gaza on raunioina Israelin yli vuoden kestäneen hyökkäyksen seurauksena. Gazan sota alkoi lokakuussa toissa vuonna, kun palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin, minkä seurauksena yli 1 200 ihmistä kuoli.

Hyökkäystä seuranneissa Israelin asevoimien sotilastoimissa on äärijärjestö Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan kuollut yli 47 500 ihmistä. YK pitää lukua verrattain luotettavana.