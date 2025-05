Trumpin hallinto aikoo perua kaikki sopimuksensa Harvardin yliopiston kanssa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto aikoo perua kaikki jäljellä olevat kaupalliset sopimukset, jotka liittovaltio on tehnyt Harvardin yliopiston kanssa, kertoo viranomaislähde uutistoimisto AFP:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähteen mukaan hallinto ohjeistaa vielä tiistaina virastoja selvittämään, mitä sopimuksia ne ovat tehneet Harvardin kanssa, ja mahdollisuuksien mukaan perumaan ne.

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan peruttavien sopimusten arvo olisi noin satamiljoonaa dollaria.

Ohjeistus purkaa sopimukset on uusin käänne Trumpin hallinnon hyökkäyksissä huippuyliopistoja ja etenkin Harvardia vastaan. Aiemmin hallinto on muun muassa jäädyttänyt yli kahden miljardin dollarin edestä Harvardin rahoitusta. Rahoituksen vastineeksi hallinto on muun muassa vaatinut, että Harvard muuttaa opetuskäytäntöjään, lakkauttaa monimuotoisuusohjelmiaan ja uudistaa opiskelijavalintaansa.