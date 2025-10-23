Ulkomaat
23.10.2025 12:38 ・ Päivitetty: 23.10.2025 12:38
Trumpin hallinto alkoi moittia Israelin Gaza-alueliitosaikeita
Lähi-idässä vierailulla ollut Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance arvosteli torstaina Israelin-vierailunsa päätteeksi liittolaismaata poikkeuksellisen ankarin sanankääntein.
Syynä oli Israelin parlamentin päivää aiemmin pidetty äänestys, jossa hyväksyttiin kaksi Länsirannan alueliitosta petaavaa lakiesitystä.
Vance sanoi torstaina Israelin-vierailunsa päätteeksi, että esityksistä huolimatta Israel ei ole liittämässä miehitettyä Länsirantaa itseensä eikä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto tue tällaisia pyrkimyksiä.
- Jos se oli poliittinen temppu, se oli typerä sellainen, ja koen sen jossain määrin henkilökohtaisena loukkauksena, Vance sanoi.
- Trumpin hallinnon linjana on, ettei Israel liitä Länsirantaa itseensä, ja se on jatkossakin linjamme, hän lisäsi.
Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio arvosteli Israelia. Hänen mukaansa esitykset vaarantavat Trumpin hallinnoiman kätilöimän aseleposopimuksen ja rauhanprosessin alueella.
- Presidentti on tehnyt selväksi, että emme voi tukea tällaista asiaa tällä hetkellä, Rubio sanoi lähtiessään omalle vierailulleen Israeliin.
Rubio oli silti optimistinen rauhanprosessin etenemisestä.
Länsirannan liittämisestä Israeliin haaveilee erityisesti maan äärioikeisto, joka pitää pääministeri Benjamin Netanjahun hallitusta pystyssä.
Monet alueen arabimaat pitävät Länsirannan liittämistä kuitenkin kynnyksenä, jonka ylittämistä ne eivät voi suvaita. Trumpin hallinto on yrittänyt saada näiden maiden tukea Gazan vakauttamiseen.
TORSTAINA Israel teki sarjan iskuja Libanonin itäosiin vuoristoseudulle, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Israelin asevoimien mukaan iskut tehtiin äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin.
Israelin mukaan kohteena oli muun muassa Hizbollahin taistelijoiden koulutusleiri.
Israel on toistuvasti pommittanut Libanonia viime vuoden marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aseleposopimus päätti kaksi kuukautta kestäneen avoimen sodan rajaseudulla.
Yhdysvaltain painostama Libanonin hallitus on edennyt yrityksessään riisua Hizbollah aseista, mutta järjestö liittolaisineen vastustaa tätä suunnitelmaa.
