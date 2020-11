Trumpin kampanja vaatii tuomioistuimelta ääntenlaskun keskeyttämistä Michiganissa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kampanja on pyytänyt paikallista tuomioistuinta keskeyttämään ääntenlaskun Michiganissa, kerrotaan Trumpin kampanjan nettisivuilla julkaistussa lausunnossa. Demokraatti.fi/STT

Presidentin kampanjapäällikkö Bill Stepien perustelee allekirjoittamassaan lausunnossa oikeustoimia sillä, että Trumpin tiimillä ei ole ollut pääsyä tarkkailemaan ääntenlaskua useissa Michiganin ääntenlaskupaikoissa.

Lausunnon mukaan Trumpin kampanja vaatii, että ääntenlasku lopetetaan siksi aikaa, kunnes pääsy taataan ja Trumpin tiimi pääsee tarkistamaan äänet myös siltä ajalta, kun he eivät olleet paikalla.

Michigan on 16 valitsijamiehen osavaltio, jossa Biden johtaa Trumpia prosentein 49,5–48,8, kun äänistä on laskettu esimerkiksi CNN:n ja New York Timesin mukaan 94 prosenttia.