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Ulkomaat

4.6.2026 10:07 ・ Päivitetty: 4.6.2026 10:08

Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan halutaan suitsia – edustajainhuone äänesti

MANDEL NGAN / AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi paikallista aikaa keskiviikkona päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Demokraattien tueksi liittyi neljä republikaanipäättäjää. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 215-208.

Äänestys oli ensimmäinen kerta, kun republikaanienemmistöinen edustajainhuone hyväksyi esityksen, jolla pyritään saamaan Trump lopettamaan sotilasoperaatiot Irania vastaan.

Demokraatit näkevät äänestyksen mahdollisena käännekohtana pyrkimyksissään vahvistaa kongressin perustuslaillista roolia sotaan ja rauhaan liittyvissä päätöksissä.

Trumpin kannalta kyse on poliittisesta takaiskusta, mutta sen merkitys voi jäädä symboliseksi. Päätöslauselma tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän, ja tämän jälkeen Trump voi käyttää veto-oikeuttaan lauselman kumoamiseksi.

Vastaavanlainen päätöslauselma läpäisi tärkeän menettelyvaiheen senaatissa toukokuun lopussa, ja niin ikään republikaanienemmistöinen senaatti voi hyväksyä lauselman jo tällä viikolla. Republikaanijohtajat saattavat kuitenkin yrittää estää lopullisen hyväksynnän.

Sotavaltuuksia koskevan lain mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Tämä määräaika umpeutui viikkoja sitten, ja demokraattien mukaan Trump rikkoo nyt lakia.

Valkoinen talo kiistää tulkinnan ja sanoo, että huhtikuussa voimaan astunut aselepo pysäytti kellon aikarajan osalta.

Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän alueella.

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