Trumpin suurimmat Nato-liittolaiset sanovat ei

Yhdysvaltojen suurimmat Nato-liittolaiset eivät ole innostuneita tarjoamaan Yhdysvalloille sotilaallista apua Hormuzinsalmen avaamiseksi.

Saksa liittokansleri Friedrich Merzin kanslia sanoi lausunnossaan, ettei sodalla Lähi-idässä ole mitään tekemistä sotilasliitto Naton kanssa eikä kyseessä ole Naton sota.

Britannian pääministeri Keir Starmer puolestaan sanoi, ettei Britannia halua tulla vedetyksi mukaan laajempaan sotaan.

Starmerin mukaan Hormuzinsalmen avaamisesta ei tule Naton tehtävää. Hän kuitenkin sanoi, että Britannia ja liittolaiset työstävät suunnitelmaa, jotta Hormuzinsalmi voitaisiin avata kuljetusliikenteelle mahdollisimman pian.