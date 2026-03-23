23.3.2026 07:08 ・ Päivitetty: 23.3.2026 07:08

Tulli epäilee: Suomalaisyritys myi raskasta ajoneuvokalustoa Venäjälle

Tullin tutkinnan mukaan suomalainen ajoneuvoliike on vastoin pakotekieltoja myynyt huomattavan erän kuorma-autoja ja perävaunuja Venäjälle.

Tulli sanoo epäilevänsä, että yhtiö vei vuosina 2022-2023 itään 135 kuormuria ja 29 perävaunua Nuijamaan raja-aseman kautta.

Asiapapereissa määränpäiksi oli ilmoitettu Turkki tai Kazakstan. Todellisuudessa kalusto jäi Venäjälle.

– Yhtiön myyntilaskujen perusteella ostajana on ollut turkkilainen yhtiö, jonka johtajana ja omistajana toimii Moskovaan sijoittautunut henkilö, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen tullin tiedotteessa.

Toiminta loppui vasta vuoden 2023 lopulla, kun itäraja suljettiin. Kauppojen yhteisarvo olisi ollut 17 miljoonaa euroa, ja tekoja tutkitaan törkeänä säännöstelyrikoksena.

Tullin mukaan rikostutkinnassa on ollut epäiltynä kolme Suomen kansalaista, joista yksi on vangittu. Juttukokonaisuus siirtyy esitutkinnan valmistuttua Itä-Suomen syyttäjäalueelle.

MYÖS MUISTA EU-maista on viime vuosina viety Venäjälle Suomen kautta raskasta kuljetuskalustoa yhteensä 79 miljoonan euron arvosta.

Kaikkiaan Suomen rajan läpi itään on mennyt erilaisten välittäjien ja peiteyhtiöiden kautta 558 kuorma-autoa ja 45 perävaunua.

Venäläiset vastaanottajat ovat valmiita maksamaan raskaasta kalustosta hyvin. Venäjällä tarvitaan Ukrainan sodankin takia koko ajan lisää uutta kuljetuskalustoa, ja myös varaosia länsimaisiin ajoneuvoihin.

Tulli kertoo huomanneensa viime vuonna 43 pakotteiden kiertoon liittyvää säännöstelyrikosta, joista 17 oli törkeitä.

