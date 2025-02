Tulli: Sipulitien tutkinta etenee, lisää huumevälittäjiä ja ostajia tunnistettu

Tulli kertoo edenneensä hyvin Tor-verkossa toimineen suomalaisen huumekauppapaikka Sipulitien esitutkinnassa. Demokraatti Demokraatti

Suomen ja Ruotsin viranomaiset saivat yhteisoperaatiossaan suljettua kauppapaikan viime syksynä, ja nyt tulli sanoo tiedotteessaan tunnistaneensa ylläpitäjän apureina toimineita välittäjiä ja ”asiakaspalvelijoita” eri puolilta Suomea.

Sivustolla on ollut tullin mukaan yli 17000 käyttäjätiliä ja 150 myyjätiliä, joiden henkilöllisyyksiä ja ostotapahtumia on tutkinnassa selvinnyt. Näistä on aloitettu omia rikostutkintojaan.

Ylläpitäjäksi epäillään itäsuomalaista miestä, jonka uskotaan olleen myös aiemmin suljetun kauppapaikka Sipulimarketin ja Tsätin takana.

Miestä on aiemmin haastateltu myös mediassa, ja hänen julkisuudessa esittelemät kaupan liikevaihtoarviot näyttävät pitävän paikkansa.

YLLÄPITÄJÄN APUNA on tullin mukaan toiminut aktiivisesti kaksi uusimaalaista miestä. Muutamille myöhemmin värvätyille työn aloitus osui mahdollisimman huonoon ajankohtaan, juuri ennen viranomaisten iskua.

– Joitakin päiviä ennen kauppapaikan sulkemista asiakaspalvelijoiksi ryhtyi kolmen henkilön ryhmä Uudeltamaalta ja Keski-Suomesta. Kolmikossa oli kaksi miestä sekä toisen äiti, tulli kertoo tiedotteessaan. Lisää aiheesta Tulli: saimme suljettua huumemyyntipalsta Sipulitien – asiakastietojakin on nyt viranomaisilla

Ylläpitäjältä vaaditaan takavarikkoon liki puolen miljoonan euron arvosta omaisuutta.

Esitutkinta on yhä kesken. Asiaa tullaan aikanaan käsittelemään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Tullin mukaan tällä hetkellä Tor-verkossa ei toimi enää yhtään vastaavaa suomenkielistä huumekauppamarketia.