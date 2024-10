Tulli: saimme suljettua huumemyyntipalsta Sipulitien – asiakastietojakin on nyt viranomaisilla

Suomen Tulli kertoo sulkeneensa yhteistyössä Ruotsin poliisin kanssa Tor-verkossa vuodesta 2023 toimineen Sipulitie-kauppapaikan verkkopalvelimia. Myös palvelimien sisältöä on nyt viranomaisten hallussa. Demokraatti Demokraatti

Sivusto oli Suomen markkinoilla toimivista anonyymeista suurista huumekauppapaikoista tunnetuin. Palvelun ylläpitäjäksi esittäytynyt toimija on kertonut haastatteluissa isosta liikevaihdostaan ja kehunut palvelun tietoturvan tasoa.

SIPULITIE oli perustettu tullin vuonna 2020 sulkeman Sipulimarket-kaupan seuraajaksi. Samalla ylläpitäjällä oli Tullin epäilyjen mukaan myös vuonna 2022 aloittanut kauppapaikka Tsätti.

– Esitutkinnassa on selvitetty Sipulitien, Sipulimarketin ja Tsätin ylläpitäjän henkilöllisyys. Samoin ylläpitoa tukeneiden moderaattoreiden ja asiakaspalvelijoiden henkilöllisyydet on saatu selville. Takavarikoidun materiaalin avulla on myös tunnistettu Sipulitiellä toimineita huumausaineiden myyjiä ja ostajia, Tulli kertoo tiedotteessaan.