Työmarkkinat
5.3.2026 13:39 ・ Päivitetty: 5.3.2026 13:39
Tulli valmistautuu itärajan henkilöstön lomautuksiin
Tulli aloittaa neuvottelut itärajan henkilöstön lomautuksista. Itärajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien.
Lomautuksen uhka koskee enintään 140 työntekijää.
Tulli kertoo tiedotteessaan, että sulusta johtuen Tullilla ei ole ollut töitä rajanylityspaikoilla Vainikkalan ja Niiralan rautatieliikenteen ylityspaikkoja lukuun ottamatta.
Tähän saakka Tulli on kuitenkin ylläpitänyt valmiutta käynnistää tullitehtävät nopeasti rajanylityspaikoilla ja saanut siihen lisärahoitusta lisätalousarvioiden kautta.
Nyt henkilöstön komennusmenoihin saatu lisärahoitus on kuitenkin päättynyt ja rajanylityspaikkojen sulku jatkuu edelleen, joten Tulli kertoo, että sen on muutettava varautumistaan.
