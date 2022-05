”Tuntuu, että nyt otetaan ilo irti enemmän” – näin sujui vapunaatto poliisin näkökulmasta

Koronavirusrajoituksista vapaampi vappu on saanut juhlijat ottamaan ilon irti, arvioidaan muun muassa Helsingin poliisista STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös Sisä-Suomen poliisista arvioidaan, että yön juhlinnassa on ollut työkokemuksen perustella huomattava ero aiempiin koronapandemia-ajan vappuihin.

- Tuntuu, että nyt otetaan vähän niin kuin ilo irti enemmän, kun päästään vapaammin liikkumaan. Sellainen tuntuma on, että selkeästi vilkkaampaa olisi. Sekä ravintolat ovat auki, yleisjohtaja, komisario Juha Haapalainen Helsingin poliisista vertaa yötä aiempiin koronavappuihin.

- Enemmän on näyttänyt siltä, että on siirrytty ulkotiloihin öiden osalta.

Sisä-Suomen poliisin yleisjohtaja, komisario Jari Lindholm kertoo STT:lle, että yö on ollut erittäin kiireinen iltayhdeksästä alkaen Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

- Kun olin viime vappuna töissä, silloin oli hiljaista kuin huopatossutehtaalla tähän aikaan muistaakseni, Lindholm sanoi aamuneljän aikaan.

Oulun poliisista kerrotaan, että ihmisiä on ollut liikkeellä tavallista viikonloppua enemmän. Oulusta kerrotaan, että merkittävänä erona viime vappuun on ollut se, että ravintolat ovat saaneet olla auki.

Vielä ennen kello neljää juhlinta oli käynnissä muun muassa Helsingissä, Oulussa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Poliisilaitoksilta sanottiin, että on vaikea arvioida, kuinka pitkälle aamuun juhlat jatkuvat.

Helsingin poliisista arvioidaan, että sää saattaa vapunpäivänä vaikuttaa piknikkeihin. Haapalainen sanoo, että koleampi ja viileämpi voi saada ihmiset jäämään koteihinsa.

”Odotimme huomattavasti rauhattomampaa.”

Itä-Suomen poliisista sanotaan STT:lle, että juhlinta on ollut viime vappuun verrattuna rauhallisempaa.

- Samansuuntaista viestiä on tullut myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan poliisialueilta: ihmisiä, pääosin opiskelijoita ja nuorisoa on ollut liikkeellä runsaasti, mutta pahemmilta järjestyshäiriöiltä on vältytty, Itä-Suomen poliisi summasi Facebookissa.

Syynä poliisin näkökulmasta rauhallisemmalle vapulle saattaa olla kolea sää. Esimerkiksi Kuopiossa on ollut yöllä pakkasta. Sää on ollut viileä myös eri puolilla maata.

- Positiivinen yllätys meille. Voin sanoa suoraan, että odotimme huomattavasti rauhattomampaa vappua, yleisjohtaja, komisario Sami Joutjärvi sanoo STT:lle Itä-Suomen poliisista.

Poliisien tehtäviin on yön aikana eri puolilla maata kuulunut muun muassa häiriökäyttäytymisiä, pahoinpitelyitä ja rattijuopumuksia.

Poliisi: kolarointiin ei liity suunnitelmallisuutta.

Helsingin keskustassa Pohjoisesplanadilla tapahtui lauantaina alkuillasta liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui ainakin kolme ihmistä.

Poliisin mukaan kaksi loukkaantunutta on viety sairaalahoitoon, mutta heillä ei ole hengenvaaraa. Poliisi tiedotti aiemmin kahdesta loukkaantuneesta, mutta myöhemmin poliisille ilmoittautui kolmas, lievästi loukkaantunut, sivullinen.

Poliisin alustavien tietojen mukaan Pohjoisesplanadia ajanut auto osui kaikkiaan kahdeksaan muuhun autoon.

Kuljettaja on poliisin hallussa. Häntä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Helsingin poliisista kerrotaan, että kuljettajan kiinniotto sujui rauhallisesti. Kuljettaja ei loukkaantunut kolarissa.

Poliisin alustavan käsityksen mukaan kolarointiin ei liity suunnitelmallisuutta, kerrottiin Helsingin poliisin johtokeskuksesta.

- Tällä hetkellä onnettomuuteen johtaneista syistä tai motiivista ei ole tietoa, mutta poliisi selvittää tapahtumien tarkempaa kulkua ja teon mahdollista tahallisuutta, Helsingin poliisi kirjoitti Twitterissä.