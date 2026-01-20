Tuomioja avautuu ”öykkäri”-Trumpista: Mielistely ei ole toiminut

Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) katsoo, ettei Donald Trumpin mielistely ole toiminut. Demokraatti Demokraatti

– Euroopan johtajien varovaiset vastaukset Trumpin puheisiin ja tekoihin, puhumattakaan niitä säestäneestä alamaisesta mielistelystä, ovat vain yllyttäneet Trumpia entistä häikäilemättömämpiin toimiin.

– Viimeistään nyt on todettava, ettei mielistely ole toiminut vaan öykkärin voi pysäyttää vain peräänantamattomuus ja riittävän tuntuvat vastatoimet. Totta kai ne maksavat, mutta ne ovat kuitenkin pienempi hinta kuin se jonka kaikki joudumme maksamaan sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen murentamisesta, Tuomioja kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Suomen pitkäaikaisin ulkoministeri ei säästele sanojaan Yhdysvaltain presidentistä, vaikka monet nykypoliitikot joutuvat niin tekemään.

– Vähitellen on vähemmänkin kansainvälistä tilannetta seuraavalle käynyt selväksi, että kyseessä on maantieteestä ja historiasta tietämätön, häikäilemättömästi valtaa väärinkäyttävä epätasapainoinen ihminen, joka on jo ennen Epstein-paljastuksia ja toisen presidenttikautensa alkua tuomittu rikoksista.

Tuomioja myöntää, ettei hän ulkoministerinä tai Suomen nykyinen valtiojohto voi puhua näin suoraan kuin hän nyt.

– Ylipäätään politiikassa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä kannattaa pidättyä Trumpin päivittäin viljelemästä solvaavasta kielenkäytöstä. Pidättyvyys voi olla perusteltua, vaikka kaikki mitä yllä Trumpista kirjoitin onkin faktaa.