Tuore avaus hämmentää – “Onko ministeri tehtäviensä tasalla?”

Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso nostaa Maaseudun Tulevaisuudessa esiin suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi maakuntaveron. Demokraatti Demokraatti

Juuso kertoo lehdelle suhtautuvansa lähtökohtaisesti myönteisesti siihen, että hyvinvointialueet voisivat kerätä itse rahaa maakuntaveron muodossa.

– Maakuntavero toisi liikkumavaraa rahankäyttöön. Lakisääteiset palvelut pitää turvata, ministeri lausuu.

Keskustan kansanedustajien Eeva Kallin ja Markus Lohen mukaan Juuson esitys eriarvoistaisi suomalaiset ja herättää kysymyksen, onko hallitus yhä ohjelmansa takana. He kysyvät, onko ministeri tehtäviensä tasalla.

– Hallituksella on ohjelmassaan aivan yksiselitteinen kirjaus, että hallitus ei valmistele maakuntaveron käyttöönottoa. Tällä kirjauksella aivan oikein halutaan estää, että jo valmiiksi kireää työn verotusta ei ainakaan entisestään lisättäisi. Ministeri Juuson lausunnot ovat nyt täysin ristiriidassa hallitusohjelman kanssa eikä vielä vuottakaan ole kulunut, toteaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi tiedotteessa.

– On käsittämätöntä, että vastuuministeri väläyttää ”ratkaisuksi” ihmisiä ja alueita surutta eriarvoistavaa uutta veroa, samalla kun on valmis leikkaamaan välttämättömistä sosiaali- ja terveyspalveluista rajusti valtion rahoitusta. Maakuntavero johtaisi siihen, että siellä missä palveluiden tarpeen kasvu on rajuin ja kuntaverotus korkea, maakuntaverokin tulisi olemaan kireä, sanoo tiedotteessa keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli.

Lohi ja Kalli vaativat valtiovarainministeri Purraa ja pääministeri Orpoa selventämään, onko hallitus muuttamassa suuntaansa 180 astetta ja aikeissa kiristää työn verotusta?