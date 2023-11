Tuppurainen huolestui: ”Kunnioitetaanko tässä maassa oikeusvaltioperiaatetta?”

Orpon hallituksen ajamien sosiaaliturvan leikkausten valmisteluun kohdistuu kritiikkiä sekä oikeuskanslerilta että perustuslakiasiantuntijoilta, mutta hallitus sivuuttaa kritiikin, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän sanoo, että asiantuntijat ovat nostaneet esiin olennaisia puutteita lainvalmistelussa sekä lakiesitysten vaikutusten arvioinnissa mutta hallitus sivuuttaa nämä ongelmat. Samoihin ihmisiin kohdistuvat sosiaaliturvan leikkaukset uhkaavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

– Orpon hallituksen ja hallituspuolueiden toiminta nostaa esiin oikeutetun kysymyksen: kunnioitetaanko tässä maassa oikeusvaltioperiaatetta? Hallituspuolueiden hiljaisuus oikeuskanslerin ja perustuslakiasiantuntijoiden kritiikin edessä on ollut korvia särkevä, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Leikkausten yhteisvaikutukset pitäisi käsitellä myös perustuslakivaliokunnassa, mutta valiokunta on Tuppuraisen mukaan hallituspuolueiden ja keskustan äänin kieltäytynyt käsittelemästä niitä.

– Lauantaina 18.11.2023 joukko maamme johtavia oikeustieteilijöitä esitti poikkeuksellisella tavalla syvän huolensa (Helsingin Sanomat) siitä, että hallitus edistää useita, samoihin heikossa asemassa oleviin ihmisryhmiin kohdistuvia toimeentuloon vaikuttavia leikkauksia ilman, että yhteisvaikutuksia edes pyritään selvittämään.

TUPPURAISEN mukaan valiokunnan päätös on ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen ja perustuslakivaliokunnan tähän asti noudattamien käytäntöjen kanssa.

Aiemmin oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota muun muassa lakiesitysten kuulemiskierrosten riittämättömiin lausuntoaikoihin. Oikeuskansleri on huomauttanut puutteellisesta valmistelusta useaan otteeseen. Tuppurainen toteaa, että puutteet liittyvät erityisesti lakien vaikutusarvioihin, ihmis- ja perusoikeusvaikutusten selvittämiseen sekä vaihtoehtojen kartoittamiseen.

– On erittäin huolestuttavaa, että oikeuskansleri on näin poikkeuksellisesti joutunut ottamaan kantaa lainvalmisteluun ja pidän hyvin ongelmallisena sitä, että sosiaaliturvan leikkauksiin liittyvää lainsäädäntöä on valmisteltu niin kovalla kiireellä, että on sivuutettu hyvän lainvalmistelun ja nyt myös perustuslakiasiantuntijoiden vaatimukset, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen esitti huolensa hallituksen lainvalmistelun puutteista oikeuskanslerin kannanottojen jälkeen. Hallitus ei kuitenkaan ole muuttanut toimintatapojaan.

– On hälyttävää, että hallitus tietoisesti sivuuttaa jopa oikeuskanslerin moitteet puutteellisesta lainvalmistelusta, Tuppurainen sanoo.