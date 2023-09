Tuppurainen karttaisi tärkeässä asiassa identiteettipolitiikkaa – SDP yhä valmis yhteiseen välikysymykseen

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että karttaisi oppositiossa identiteettipolitiikkaa ja etsisi mieluummin puolueitten yhteisiä keinoja vaikuttaa hallitukseen. Hän näkee sote-välikysymyksen olevan ajankohtainen ja osuvan oikeaan, vaikkei keskusta kelpuuttanut mukaan kuin Liike nytin. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskusta haluaa sote-välikysymykseensä mukaan vain Harry Harkimon Liike nytin. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sekä Harkimo esittelivät tulevaa välikysymystä tänään. Selväksi tuli, ettei muu oppositio ole tervetullut kaveri. Keskusta pyrkii tekemään entisiin hallituskumppaneihinsa pesäeroa.

Tuppurainenkin luki keskustan välikysymyksestä mediasta.

– Aamulla uutinen saavutti meidät ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmänkin, että keskusta on ylimääräisessä ryhmäkokouksessa oma-aloitteisesti päättänyt jättää välikysymyksen sote-palveluista.

– Heti tiedon saatuamme ojensimme yhteistyön kättä. Ajattelin, että tämä on sentyyppinen aihe, josta olisi helposti koottavissa koko opposition yhteinen välikysymys. Sitten kävi ilmi, että keskusta on valinnut toisenlaisen lähestymistavan ja se haluaa toimia vain Harkimon Liike nyt -ryhmän kanssa. Se on keskustan valinta, Tuppurainen summaa.

Ennen keskustan välikysymysinfoa aamupäivällä Tuppurainen lähetti viestiä myös X:ssä.

– Orpon-Purran hallituksen leikkauspolitiikka vaarantaa elintärkeät sote-palvelut. Esitys välikysymyksestä on ajankohtainen: huoli kansalaisten peruspalveluista on perusteltu. SDP on valmis yhteistyöhön ja neuvottelemaan koko opposition kokoavasta yhteisestä välikysymyksestä, hän kirjoitti.

TUPPURAINEN toteaa Demokraatille keskustan toiminnasta, että SDP:n on nyt katsottava päivänpoliittisen kysymyksenasettelun ylitse.

– Hyvinvointialueiden vaikea tilanne, ihmisten peruspalvelut ja palveluihin pääsy on SDP:lle kaikkein keskeisin kysymys. Mikäli keskusta ja tässä heidän kanssaan toimiva Liike nyt haluaa, meillä on aina valmius pohtia asiaa yhdessä ja miettiä yhteistä tulokulmaa. Mutta näyttää siltä, että keskusta on valinnut toisenlaisen linjan. Tietysti, kun itse välikysymyskeskusteluun mennään, myös me valmistaudumme ja koetamme löytää sellaisen tulokulman, joka veisi keskustelun mahdollisimman rakentavasti hyvinvointialueitten tilanteeseen, palveluiden tuottamiseen ja ihmisten lääkärille ja sosiaalipalveluihin pääsyyn.

Tuppurainen ei lähde ottamaan kantaa siihen, onko keskustalle tärkeämpää pyrkiä erottautumaan oppositiokumppaneista kuin pyrkiä koko opposition kanssa parempaan sote-ratkaisuun. Hän vastaa tähän vain toteamalla, että SDP on yhteistyöpuolue.

– Me haluaisimme myös oppositiossa pyrkiä löytämään aina niitä yhteisiä näkökulmia ja meitä yhdistäviä tekijöitä. En tässäkään kysymyksessä haluaisi lähteä nyt minkäänlaiseen identiteettipolitiikkaan. Se ei olisi tälle itse asialle arvokasta, Tuppurainen sanoo ja lisää välikysymyksen olevan ajankohtainen ja osuvan oikeaan.

– Kyllä Orpon hallituksen politiikka, leikkauslinja, nytkin lisätalousarviossa tulevat miljoonien euron säästöt hyvinvointialueille, vaarantavat ihmisille elintärkeät palvelut. Siitä pitää mieluummin puhua ja jos keskusta haluaa SDP:n tässä neuvottelukumppanikseen, me olemme valmiita.

KESKUSTA kritisoi tänään välikysymysinfossaan SDP:tä muun muassa sanoen, että puolueen vastaus kaikkeen on lisärahan antaminen.

Tuppurainen toteaa olevan aivan ilmeistä, että sote-palvelujen tuottaminen vaatii rahaa.

– Sitä ei millään käännä senkaltaiseksi, että voitaisiin yhtä aikaa parantaa palveluita väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa sekä samanaikaisesti tehdä mittavia säästöjä. Mutta ei tätä myöskään pelkällä rahalla ratkaista, vaan tarvitaan fiksuja toimintatapoja. Näistä kaikista meillä on valmius keskustella – ei kuitenkaan niin kuin Orpon-Purran hallitus on tekemässä eli käytännössä se sysää koko tämän vaikean rastin hyvinvointialueen päättäjille. Se ohjaa säästöt sinne ja jättää kaikki vaikeudet alueilla ratkaistavaksi.

Tuppurainen toteaa olevansa vakuuttunut, että sote-asioista olisi ollut löydettävissä koko opposition yhteinen välikysymysteksti.

– Me joka tapauksessa haluamme omalta osaltamme valmistautua välikysymyskeskusteluun palveluiden ja ihmisten näkökulmasta.

SDP ei ole ollut omaa välikysymystä valmisteilla sotesta. Tuppurainen painottaa, että välikysymykseen lähdettäisiin mielellään hallitusta yhtenäisenä haastaen. Välikysymyksen tarkoituksenakin on kaataa hallitus.

– Pidän erittäin tärkeänä, että Orpon-Purran hallitus voi saada mahdollisimman kovan vastustuksen oppositiosta. Kaikkein vahvimmillaan oppositio on silloin, kun se on yhtenäinen.

Tuleeko tästä hallituskausi, jossa keskusta ja SDP tekevät vuoroin välikysymyksiä?

– Ei tätä ole vielä mihinkään kirjoitettu, vaan tässä otetaan viikko ja päivä kerrallaan. Nyt tämä keskustelu menee nähtävästi keskustan ja Harkimon soittaessa ensiviulua… Jatkossakin meillä on valmiutta keskustella yhteistyöstä silloin kuin asiat ja arvot kohtaavat.

VIIME päivinä sote-asioissa pinnalla on ollut vuokratyövoiman kohonneet kustannukset. Tämä rasittaa hyvinvointialueiden taloutta.

Tytti Tuppurainen pitää tärkeänä, että ongelmaan haetaan ratkaisuja.

– Ongelma on todellinen. Se paitsi nostaa kustannustasoa tuo myös epäjatkuvuutta hyvinvointialueiden toimintaan ja ihmisten kohtaamiin palveluihin. Ilman perusteellisempaa analyysia on vaikea esittää ratkaisuja. Tätä pitää pohtia.