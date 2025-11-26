Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.11.2025 12:51 ・ Päivitetty: 26.11.2025 13:00

Tuppurainen löi hallitusta Raamatulla – tunnistitko nämä Vanhan testamentin köyhyyslauseet?

iStock

SDP:n Tytti Tuppurainen yllätti eduskunnassa keskiviikkona vetoamalla hallituksen oikeudenmukaisuuden tajuun – Raamatun opetuksiin viitaten.

Petri Korhonen

Demokraatti

Eduskunnassa alkoi keskiviikkona opposition vaihtoehtoisten budjettiesitysten käsittely. SDP:n mallia esitellyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kävi läpi puolueen verotus- ja leikkausratkaisuja, ja perusteli niiden valintaa kansalaisten luottamuksen lisäämisen tarpeella.

Tuppuraisen mukaan pieni- ja keskituloisten tilannetta helpottava SDP:n budjetti olisi oikeudenmukainen ja kasvua luova.

– Sillä Sananlaskuissakin sanotaan: ”Joka köyhää sortaa ja rikasta lahjoo, ei siitä rikastu vaan köyhtyy”, Tuppurainen siteerasi.

Kun luottamus yhteisvastuuseen ja talouden toipumiseen palaa, ihmiset uskaltavat palata kuluttamaan ja yrittämään, hän vakuutti.

– Siitä käynnistyy reilu kasvun kierre. Tällöin ”yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi”, Tuppurainen julisti.

MOLEMMAT siteeraukset ovat tuhansien vuosien takaa, Vanhan testamentin talouslinjausten ydinteksteistä.

Sananlaskujen luvussa 22 kerrotaan oikeudenmukaisuuden siunauksellisuudesta ja köyhien kunnioittamisesta, muistuttaen miten köyhien sortajaa Herra rankaisee.

Samaa aihepiiriä käsittelee myös Jesaja 58:10, mainiten myös poliittisen öyhöttämisen riskeistä.

Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi
ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet,
jos annat nälkäiselle omastasi
ja ravitset sen, joka kärsii puutetta,
niin sinun pimeyteesi koittaa valo
ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi.

OPPOSITION vaihtoehtoiset budjetit eivät johda käytännössä eduskunnassa mihinkään konkreettisiin muutoksiin – hallituspuolueet voivat ajaa omat talousarvioesityksensä läpi enemmistönsä turvin.

Kyse onkin lähinnä enemmän tai vähemmän hurskaista toiveista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
26.11.2025
Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
26.11.2025
Sami Kuusela: Kuka kertoisi kirjailijoille koko totuuden Spotify-diilistä?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
26.11.2025
Arvio: Vuoden suuri natsielokuva vie syylliset tuomiolle, mutta puiseva luento on tehty historiaa lukemattomille amerikkalaisille
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.11.2025
Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU