Tuppurainen löi hallitusta Raamatulla – tunnistitko nämä Vanhan testamentin köyhyyslauseet?

SDP:n Tytti Tuppurainen yllätti eduskunnassa keskiviikkona vetoamalla hallituksen oikeudenmukaisuuden tajuun – Raamatun opetuksiin viitaten. Petri Korhonen Demokraatti

Eduskunnassa alkoi keskiviikkona opposition vaihtoehtoisten budjettiesitysten käsittely. SDP:n mallia esitellyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kävi läpi puolueen verotus- ja leikkausratkaisuja, ja perusteli niiden valintaa kansalaisten luottamuksen lisäämisen tarpeella.

Tuppuraisen mukaan pieni- ja keskituloisten tilannetta helpottava SDP:n budjetti olisi oikeudenmukainen ja kasvua luova.

– Sillä Sananlaskuissakin sanotaan: ”Joka köyhää sortaa ja rikasta lahjoo, ei siitä rikastu vaan köyhtyy”, Tuppurainen siteerasi.

Kun luottamus yhteisvastuuseen ja talouden toipumiseen palaa, ihmiset uskaltavat palata kuluttamaan ja yrittämään, hän vakuutti.

– Siitä käynnistyy reilu kasvun kierre. Tällöin ”yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi”, Tuppurainen julisti.

MOLEMMAT siteeraukset ovat tuhansien vuosien takaa, Vanhan testamentin talouslinjausten ydinteksteistä.

Sananlaskujen luvussa 22 kerrotaan oikeudenmukaisuuden siunauksellisuudesta ja köyhien kunnioittamisesta, muistuttaen miten köyhien sortajaa Herra rankaisee.

Samaa aihepiiriä käsittelee myös Jesaja 58:10, mainiten myös poliittisen öyhöttämisen riskeistä.

Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi

ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet,

jos annat nälkäiselle omastasi

ja ravitset sen, joka kärsii puutetta,

niin sinun pimeyteesi koittaa valo

ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi.

OPPOSITION vaihtoehtoiset budjetit eivät johda käytännössä eduskunnassa mihinkään konkreettisiin muutoksiin – hallituspuolueet voivat ajaa omat talousarvioesityksensä läpi enemmistönsä turvin.

Kyse onkin lähinnä enemmän tai vähemmän hurskaista toiveista.