Tuppurainen Münchenin turvallisuuskonferenssiin – ”Euroopan oman vastuun ottamisella on kiire”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssiin 14.-16. helmikuuta.

Hän osallistuu konferenssiin kolmatta kertaa.

Münchenin turvallisuuskonferenssi kokoaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä päättäjiä keskusteluihin tilanteessa, jossa vakiintunut turvallisuuspolitiikan järjestys on sodan ja poliittisen epävarmuuden aiheuttamassa kriisissä.

– Yhdysvaltain politiikka on murroksessa, joka vaikuttaa ennalta-arvaamattomalla tavalla euro-atlanttiseen yhteisöön. Euroopan oman vastuun ottamisella on kiire. Päätökset Euroopan Ukrainan tuen lisäämisestä, puolustuksen vahvistamisesta ja yhteisten puolustushankintojen toteuttamisesta on tehtävä viipymättä. Aikaa ei voi mitata vuosissa, vaan kuukausissa, Tuppurainen toteaa tiedotteessaan.

Tuppurainen kertoo tiedotteessa, että konferenssin yhteydessä hänellä on kahdenvälisiä tapaamisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean tason vaikuttajien kanssa. Kahdenvälissä tapaamisissa Tuppurainen keskustelee muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen suhteista sekä Länsi-Balkanin tilanteesta. Lisäksi Tuppurainen puhuu luottamuksellisessa pyöreän pöydän keskustelussa.

Tuppurainen korostaa tarvetta hakea tasapainoa strategisen autonomian ja taloudelliselle kehitykselle välttämättömien globaalien markkinoiden välillä: kun Euroopan demokraattiset valtiot turvaavat kriisivalmiudelle välttämätöntä tuotantoa, niiden on samalla huolehdittava siitä, että ne tekevät globaalia yhteistyötä.

– Meillä ei ole varaa kauppasotiin demokratioiden kesken, vaan päinvastoin yhteyksiä esimerkiksi Intian-Tyynenmeren alueella on kehitettävä.

Münchenin Bayerischer Hof -hotellissa vuosittain helmikuussa pidettävä turvallisuuskonferenssin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna 61. kertaa.