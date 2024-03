Tuppurainen: Orpo hukkasi tilaisuuden – “Miksi Suomen linja Euroopassa on muuttunut”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen syyttää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) tilaisuuden hukkaamisesta Ylen lauantain Ykkösaamussa. Tuppuraisen mukaan Orpo toimi vastoin odotuksia ja jätti kertomatta suomalaisille miksi Suomen linja Euroopassa on muuttunut. Demokraatti Demokraatti

– Suomi hyppäsi ennallistamisasetuksessa viime hetkellä jarrumieheksi Unkarin rinnalle ja on nyt hidastamassa ympäristönsuojelua koko Euroopassa. Suomen suunta on muuttunut merkittävästi, mutta pääministeri Orpo hukkasi tilaisuuden avata asiaa suomalaisille, Tuppurainen sanoo tiedotteessaan.

Ennallistamisasetus on mahdollista kaataa Suomen ja Unkarin äänillä, ja näin vaikeuttaa luonnonsuojelua koko Euroopassa.

– Ennallistamisasetuksen torppaamisella Orpo heikentää koko Euroopan luonnonsuojelua ja luontokadon hillinnän välineitä aikana, jolloin luontokato on yksi suurimmista uhkista.

TUPPURAINEN ihmettelee oikeistohallituksen päätöstä muuttaa Suomen EU-politiikan linjaa näin merkittävästi.

– Unkarin vanavedessä kulkeminen on merkittävä muutos Suomen eurooppa-politiikassa, ja tätä linjanmuutosta moni odotti pääministerin avaavan Ykkösaamussa. Hänellä on velvollisuus avata suomalaisille, miksi Suomen linja Euroopassa on muuttunut.

– Ainakin viime aikoihin saakka Suomi on tunnettu maailmalla maana, jossa arvostetaan puhdasta luontoa ja edistetään sen suojelua. Suomen linja tahriintuu ennallistamisasetuksen viime hetken linjattomuudessa, Tuppurainen toteaa.