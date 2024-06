Tuppurainen perussuomalaisille: “Edelleen ovet ovat auki”

Eduskuntapuolueet lukuun ottamatta perussuomalaisia jättivät keskustelualoitteen yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä eduskunnalle. Johannes Ijäs Demokraatti

Aloitteen taustalla ovat ainakin Oulun puukotustapaukset, joissa on epäilty rasistista motiivia. Oulun viime viikon tiistain puukotuksesta epäillyllä on sanottu olevan taustaa äärioikeistolaisissa liikkeissä.

Aloitetta käsitelleessä tiedotteessa todetaan, että viimeaikaiset rasistiset väkivallanteot ovat järkyttäneet suomalaisia syvästi. Keskustelualoite on valmisteltu sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän johdolla.

“Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Suomeen on syntynyt ilmapiiri, joka lietsoo ääriryhmien liikehdintää. Ääriliikkeet eivät ole erillään muusta yhteiskunnasta. Suomessa on huolestuttavan paljon ihmisiä, jotka antavat tukensa tai hiljaisen hyväksyntänsä äärioikeistolaiselle ideologialle ja jopa terrorismille”, tiedotteessa todetaan.

“Suojelupoliisin mukaan äärioikeistolainen terrorismi muodostaa radikaali-islamistisen terrorismin ohella vakavimman terrorismin uhkan Suomessa”, siinä todetaan niin ikään.

Tiedotteessa muistutetaan, että väkivaltaiset puheet voivat johtaa väkivaltaisiin tekoihin, mutta tätä ei ole huomioitu Suomessa riittävän vakavasti. “Puhe ei ole pelkkää puhetta; se luo ilmapiirin, jossa väkivaltaiset teot voivat tulla mahdollisiksi.”

“Tämä kehityskulku on käännettävä. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tarvitsevat meiltä kaikilta jatkuvia toimia. Kansanedustajilla on vastuu rakentaa yhdenvertaista Suomea sekä puheillaan että teoillaan. Suomea, joka tuomitsee kaiken väkivaltaisen liikehdinnän. Suomea, jossa jokainen voi elää turvassa ihonväristä, uskonnosta ja syntymäpaikasta riippumatta.” Lisää aiheesta Jani Mäkelä syyttää SDP:tä “vedätyksestä” eduskunnan äärioikeistokeskustelussa

EDUSKUNNASSA järjestettiin tänään myös aloitetta koskeva tiedotustilaisuus, jossa oli mukana edustus kaikista aloitteen jättäneistä puolueista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tuomitsi tiedotustilaisuudessa kotikaupungissa Oulussa tapahtuneet väkivallanteot.

– Päättäjien vastuulla on lähettää laaja yhteinen viesti, että tätä ei voi hyväksyä.

Tuppurainen painotti, ettei Suomessa ole rasismille, ääriliikkeille eikä poliittiselle väkivallalle minkäänlaista sijaa.

– On tärkeää, että me yhdessä lähetämme sen viestin, että Suomessa jokaisella pitää olla oikeus kulkea turvallisesti niin kodeissa kuin kaduilla riippumatta henkilön uskonnosta tai etnisestä taustasta. Tämä on se Suomi, jonka me tunnemme. Suomen tulee sellaisena säilyä. On valitettavaa, että myös poliittiseen kielenkäyttöön on viime aikoina pesiytynyt vihapuhetta, rasistista puhetta ja nämä traagiset tapahtumat kotikaupunkini Oulun kaduilla viimeistään osoittavat sen, miten lyhyt matka on vihapuheesta vihatekoihin, Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Äänessä olivat myös muiden eduskuntaryhmien edustajat.

– Minkäänlaiselle väkivallalle, minkäänlaiselle rasismille ei ole sijaa, eikä pidä antaa sijaa missään tilanteessa, sanoi esimerkiksi oululainen kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoi, että äärioikeistolainen ideologia ja väkivalta on aito turvallisuusuhka, joka on otettava tosissaan.

– Rasismille, äärioikeistolaiselle vihanlietsonnalle ei pidä tässä maassa olla mitään tilaa, Harjanne totesi.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoi, että “ääriajattelu ei rajaudu ainoastaan poliittiselle oikealle”.

– Meidän on kyettävä keskustelemaan tästä aiheesta laajemmin.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Jani Mäkelä perusteli tänään Demokraatille, miksei perussuomalaiset ole keskustelualoitteen takana.

– Sosialidemokraattien ryhmäpuheenjohtaja on kertonut, että me emme ole mukana. Siitähän varmaan voi päätellä, että meitä ei siihen mukaan haluttukaan. Jos ennen sovittuja määräaikoja käydään kommentoimaan julkisuuteen, että me emme ole siinä mukana, siinä on kysymys silloin ihan tarkoituksellisesta vedätyksestä, Mäkelä sanoi.

Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa, että keskustelualoite laitettiin vireille jo viime torstaina, kun Oulussa oli tapahtunut traaginen lapseen kohdistuva puukotus.

– Lähestyin (perjantaina) kaikkia eduskuntaryhmiä, mukaan lukien kollegaani Jani Mäkelää perussuomalaisista, sähköpostitse ja kerroin, että tulemme jättämään keskustelualoitteen. Kutsuimme kaikki ryhmät mukaan tähän työhön. Alkuviikosta myös eduskuntaryhmien pääsihteerit ovat olleet yhteydessä, Tuppurainen totesi ja sanoi, etteivät perussuomalaiset halunneet yhteisessä ratkaisussa olla mukana.

– Kuitenkin tänään, kun tuli tieto Oulun toisesta puukotuksesta, otin asian vielä uudelleen vireille ja soitin kollegalleni perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelälle etteivätkö he sittenkin voisi tulla tähän mukaan etenkin kun tekstiä oli yhdessä vielä jalostettu alkuviikosta niin, että katsoin sen itse olevan kaikkien ryhmien hyväksyttävissä oleva. Mutta he eivät edelleenkään olleet valmiita tulemaan. Kun kello 11 mennessä minulta tiedusteltiin tilannetta, kerroin, että muut ryhmät ovat tässä mukana paitsi perussuomalaiset, Tuppurainen sanoi ja totesi, että sen jälkeen perussuomalaiset ilmoittivat, etteivät he ole mukana.

– Heillä on ollut täysin samat valmiudet ja edellytykset lähteä tähän mukaan kuin muillakin ryhmillä. He ovat itse oman linjansa ja toimintapansa valinneet. Me emme halua sulkea mitään ryhmää pois. Olisi erittäin arvokasta, mikäli perussuomalaiset vielä haluaisivat yhteiseen keskusteluun liittyä, Tuppurainen sanoi pitäen ovea avoinna.

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Jenna Simulan tiedotteessa sanottiin puolestaan tänään, että “perussuomalaiset ovat kertoneet olevansa valmiita keskustelemaan eduskunnasta ääriliikkeiden uhkasta ja niiden harjoittamasta väkivallasta. Ryhmä ei ehtinyt kuitenkaan antaa omaa vastaustaan SDP:lle, sillä Tuppurainen ilmoitti puolta tuntia ennen määräaikaa medialle kaikkien muiden olevan mukana perussuomalaisia lukuunottamatta.”

Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa, että jo kertaalleen perussuomalaiset olivat kieltäytyneet lähtemästä tiedustelualoitteen, mutta vielä tänään heihin otettiin yhteyttä ja kysyttiin mukaan.

– Ilmeisesti heillä ei ollut siinä vaiheessa mahdollisuutta reagoida siinä ajassa kuin mitä tämä keskustelualoitteen eteenpäinvieminen edellytti. Mutta heillä olisi ollut mahdollista vastata myönteisesti. Teksti on ollut heille kaiken aikaa avoinna ja edelleen ovet ovat auki.