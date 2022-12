Turkissa vangittu suomalaismies: ”Meitä hakattiin kolme yötä ja kaksi päivää”

Mahad, 28, ei halua sukunimeään julkisuuteen arkielämänsä suojelemiseksi. Miehet palautettiin Turkish Airlinesin lennolla Suomeen viime viikon torstaina.

Toinen kiinni otetuista ei halua puhua vankeusajastaan ollenkaan ja oli Mahadin mukaan Suomeen saapuessaan syvästi järkyttynyt.

Turkin sisäministeriöstä ei ole vastattu STT:n yhteydenottoihin tapauksesta.

Ystävykset ovat kaksikymppisiä somalitaustaisia Suomen kansalaisia, jotka olivat matkalla Turkin pääkaupungissa Ankarassa EU:n Erasmus-opiskelijaohjelmaan liittyen. Mahad oli lomalla ja opiskelijaystävänsä seurana. Turkissa he tekivät jotain, jota he nyt katuvat ”isona virheenä”: he kuvasivat videon Mahadista viskelemässä ja repimässä Turkin liiroja ja julkaisivat videon Tiktokissa.