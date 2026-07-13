Ulkomaat
13.7.2026 12:45 ・ Päivitetty: 13.7.2026 12:46
Turkki jahtaa taas gülenistejä – tuhat ihmistä pidätyslistalla
Turkissa syyttäjät ovat antaneet kiinniottomääräyksen lähes tuhannesta gülenistiksi epäilemästään ihmisestä. Tällä viikolla tulee kuluneeksi kymmenen vuotta kyseisen kapinallisryhmän tekemästä vallankaappausyrityksestä.
Nyt pidätyslistalla olevien ihmisten epäillään kuuluvan turkkilaisen saarnaajaimaamin Fethullah Gülenin seuraajiin.
Turkin oikeusministeri Akin Gürlek ja sisäministeri Mustafa Ciftci kuvailivat valtakunnallista operaatiota osaksi ”suurta puhdistuskampanjaa”.
TÄMÄN VIIKON keskiviikkona 15. heinäkuuta on tasan kymmenen vuotta siitä, kun Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hallitus yritettiin syrjäyttää vallasta sotilasvoimin.
Vallankaappausyritys kukistettiin nopeasti, mutta kaduille levinneissä väkivaltaisuuksissa kuoli noin 250 ihmistä ja parituhatta ihmistä haavoittui.
Toissa vuonna 83-vuotiaana kuollut Gülen johti ympäri maailmaa ulottuvaa liikettään Yhdysvalloista.
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