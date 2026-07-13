Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.7.2026 12:45 ・ Päivitetty: 13.7.2026 12:46

Turkki jahtaa taas gülenistejä – tuhat ihmistä pidätyslistalla

LEHTIKUVA / AFP
Turkkilaisia ratsupoliiseja Ankaran kaduilla.

Turkissa syyttäjät ovat antaneet kiinniottomääräyksen lähes tuhannesta gülenistiksi epäilemästään ihmisestä. Tällä viikolla tulee kuluneeksi kymmenen vuotta kyseisen kapinallisryhmän tekemästä vallankaappausyrityksestä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nyt pidätyslistalla olevien ihmisten epäillään kuuluvan turkkilaisen saarnaajaimaamin Fethullah Gülenin seuraajiin.

Turkin oikeusministeri Akin Gürlek ja sisäministeri Mustafa Ciftci kuvailivat valtakunnallista operaatiota osaksi ”suurta puhdistuskampanjaa”.

TÄMÄN VIIKON keskiviikkona 15. heinäkuuta on tasan kymmenen vuotta siitä, kun Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hallitus yritettiin syrjäyttää vallasta sotilasvoimin.

Vallankaappausyritys kukistettiin nopeasti, mutta kaduille levinneissä väkivaltaisuuksissa kuoli noin 250 ihmistä ja parituhatta ihmistä haavoittui.

Toissa vuonna 83-vuotiaana kuollut Gülen johti ympäri maailmaa ulottuvaa liikettään Yhdysvalloista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
13.7.2026
Petteri Orpon esikunta arvioi nyt kohuja väärin – ja ottaa puolueelleen ison maineriskin
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
12.7.2026
Tekoälymurros taisi tappaa haaveet perustulosta – rahoituspohja katosi työn mukana
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU