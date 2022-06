Turkki-ratkaisu kuohuttaa Ruotsissa: ”Nyt pitää panna kortit pöydälle”

Ruotsissa hallitus saa kovaa kritiikkiä vasemmistopuolueelta ja ympäristöpuolueelta Turkin kanssa neuvotellusta ratkaisusta, jonka avulla Turkki saatiin perumaan vetonsa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar vaati, että hallitus kutsuu koolle kaikki puoluejohtajat ja selvittää, mitä se on Turkille luvannut.

- Nyt pitää panna kortit pöydälle. Mediatietojen mukaan näyttää siltä, että ulkovalta saa päättää kenet karkotetaan ja mitä ruotsalaisissa lehdissä saa julkaista, Dadgostar paheksui.

Hän sanoi, että vasemmistopuolue on varoittanut antamasta Ruotsin turvallisuuspolitiikkaa Turkin ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin käsiin.

- Se kiistettiin, mutta tässä me nyt olemme. Turkki sanoo Ruotsin tehneen suuria myönnytyksiä, mutta hallitus sanoo, ettei se pidä paikkaansa, Dadgostar sanoi.ulk

Hän ei kuitenkaan pitänyt perusteltuna tässä vaiheessa esittää ulkoministeri Ann Lindelle epäluottamuslausetta. Myös ympäristöpuolue ilmoitti, ettei se aio tukea mahdollista epäluottamuslausetta.

- Jatkamme oman näkemyksemme ajamista, sanoi puolueen toinen puheenjohtaja Per Bolund.

Bolundin mukaan nyt on käynyt juuri niin kuin Nato-jäsenyyttä epäilleet varoittivat.

- On huolestuttavaa, että kun kysymys on terrorismin vastaisesta taistelusta, määritellään se Turkin terrorisminäkemysten mukaisesti. Myös disinformaatiota koskevat muotoilut ovat huolestuttavia. Sopimus on epämääräinen ja luo epävarmuutta Ruotsin kurdilaisille järjestöille, Bolund sanoi.

Kakabaveh jää yksin

Kurditaustainen, vasemmistopuolueesta irtaantunut kansanedustaja Amineh Kakabaveh oli erittäin pettynyt sopimukseen. Hänen mukaansa Ruotsi antoi sopimuksella periksi ”islamilaiselle diktatuurille” Turkille ja poikkesi täysin ulkopoliittiselta linjaltaan.

Kakabaveh haluaa ulkoministeri Linden tulevan selittämään sopimuksen sisältöä ulkoasiainvaliokunnassa ja sanoi myös harkitsevansa epäluottamuslauseen esittämistä Lindelle. Tähän hän tarvitsisi kuitenkin 34 muun kansanedustajan tuen, jota ei nyt näyttänyt olevan saatavissa.

Kakabavehin tuki valtiopäivillä on aiemmin pariin otteeseen ratkaissut Ruotsin sosiaalidemokraattien vähemmistöhallituksen pysymisen pystyssä.

Andersson ei ottanut paineita

Pääministeri Magdalena Andersson ei ollut kovin huolissaan moitteista ja epäluottamuspuheista.

- Yli 80 prosenttia kansanedustajista edustaa puolueita, jotka kannattavat Natoon liittymistä. Heidän olisi vaikea perustella, miksi he kannattavat epäluottamusta ministerille, joka oli mukana neuvottelemassa sovusta, Andersson sanoi Ruotsin television haastattelussa.

Oppositiopuolueista maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit torjuivat myös ajatuksen epäluottamuslauseen jättämisestä ja sanoivat keskittyvänsä nyt kaatamaan koko hallituksen 11. syyskuuta pidettävissä valtiopäivävaaleissa.