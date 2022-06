Turkki-umpisolmu: näin Sauli Niinistö kommentoi asiaa tänään

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tilanne neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä vaikuttaa ehkä jonkin verran paremmalta kuin viikko sitten. Niinistö viittasi siihen, että aiemmin neuvotteluissa Turkin kanssa oli viikkojen tauko, mutta nyt niitä on käyty tiiviimmin eli ”yritystä on”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Niinistö ei kuitenkaan halua vielä ennustaa minkäänlaisen sopimuksen syntymistä.

Niinistön arvion mukaan Turkin puolelta on esitetty selvemmin erilaisia vaatimuksia Ruotsille, kun taas Suomen osalta on puhuttu yleisemmin terrorismin vastaisen toiminnan tehostamisesta. Niinistön mukaan Suomelta on vaikea vaatia nykyistä enempää, koska sekä Suomen lainsäädäntö että käyttäytyminen ovat jo keskimääräistä Nato-jäsenmaiden tasoa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) oli tänään eduskunnassa vaitonainen kommentoidessaan lyhyesti Suomen ja Ruotsin Nato-neuvottelujen tilannetta.

– Tiedän, että neuvotteluja käydään. Sanotaanko niin, että en voisi tässä vaiheessa sanoa enempää, vaikka tietäisin. Mutta varmasti ollaan viisaampia Madridin jälkeen tai ehkä jopa sen aikana, Halla-aho sanoi Demokraatille.

Lisätty Jussi Halla-ahon kommentti kello 15.21