Turkki voisi olla valmis lähettämään rauhanturvaajia Ukrainaan

- Asiaa arvioidaan kaikkien olennaisten osapuolten kanssa, jos se katsotaan tarpeelliseksi alueellisen vakauden ja rauhan takaamiseksi, lähde kertoi torstaina.

Bloomberg uutisoi jo helmikuun lopussa, että Turkki on avoin ajatukselle rauhanturvaajien lähettämisestä. Bloombergin mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan oli keskustellut asiasta hiljattain tapaamisissaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa.

Eurooppalaisten rauhanturvaajien lähettäminen Ukrainaan on noussut esille yhdeksi vaihtoehdoksi rauhan takaamiseksi siinä tilanteessa, että Ukrainassa päästään sopimukseen jonkinlaisesta aselevosta. Muun muassa Britannia ja Ranska ovat tukeneet ajatusta, mutta Euroopan maat eivät ole asiasta yksimielisiä.

Venäjä ilmoitti helmikuussa vastustavansa järjestelyjä, joissa Nato-maiden joukkoja tuodaan Ukrainaan. Turkki on Nato-maa, ja sillä on sotilasliiton toiseksi suurimman asevoimat, mutta se on pyrkinyt sodan aikana säilyttämään hyvät välit sekä Venäjään että Ukrainaan.