14.2.2026 09:44 ・ Päivitetty: 14.2.2026 09:44

Turpeen paluu? – Yle: elinkeinoministeri esittää turvetta säätövoimaksi

HEIKKI SAUKKOMA

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) piti lauantain Ylen Ykkösaamussa turvetta pahan päivän ratkaisuna, jolla Suomessa turvataan tuulivoiman rinnalle riittävä perusvoima ja säätövoima.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Meillä on monipuolinen energiajärjestelmä ja energiaverkko, mutta uusiutuvien, eli lähinnä tuulivoiman, merkittävä kasvu aiheuttaa melkoista hintaherkkyyttä. Me tarvitsemme lisää perusvoimaa ja paljon lisää säätövoimaa aika nopeastikin, Puisto sanoi.

Puiston mukaan säätövoimaksi tarvitaan vesivoimaa, pumppuvoimalaitoksia sekä sähköakkuratkaisuja, mutta myös kykyä ajaa ylös turpeen tuotantoa.

Turvekysymys on kiistanalainen ja turpeella on päästövaikutuksensa.

Turve on ratkaisu, jota tarvitaan pahimman varalle myös energian tuotantoon, Puisto sanoi.

- Turvevarastointi on osa huoltovarmuutta. Suomalaisen kasvu- ja kuiviketurpeen näkymät itse asiassa paranevat, ja turvetuotannolla on erilaisia innovatiivisia käyttökohteita, biostimulantteina tai aktiivihiilen korvikkeina. Sillä on vientimarkkinat, ja ajattelen, että tähän tullaan heräämään. Eurooppalaisen ruokatuotannon näkökulmasta turve on ratkaisu, mitä tullaan tarvitsemaan vielä enemmän.

Puiston mukaan tämä tuotanto muodostaa pohjan sille, että turvetta olisi tarvittaessa käytettävissä energiaturpeena. Hän myönsi, että turvekysymys on kiistanalainen ja turpeella on päästövaikutuksensa.

- Näkisin, että se on pahan päivän varalle.

