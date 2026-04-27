Turun kaupunginhallitus esittää raitiotien rakentamista – valtuusto käsittelee toukokuussa

Turun kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle raitiotien rakentamista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt. Päätös tehtiin ennen valtion rahoituksen varmistumista.

Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannuksesi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus esittää päätöksen ratikkareitin rakentamisesta ehdollisena siten, että rakentamisen aloitetaan, jos sille myönnetään valtionapu.