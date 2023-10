Turun kirjamessut: Tänä vuonna puhuttivat muun muassa kulttuurin kurjistamisaikeet, elämäkerrat ja tanssi

Vaikka liikekieli voi pienissäkin muuveissaan kertoa enemmän kuin tuhat sanaa, tässä messukatsauksessa keskitytään enemmän puheisiin. Tallennin ja kamera kiersivät napsimassa talteen kirjakeskusteluja sieltä sekä täältä ja vapaasti aihepiiristä toiseen loikkien. Monissa puheenvuoroissa kannettiin huolta oikeistohallituksen tilannetajuttomasta aikomuksesta nostaa muun muassa kirjojen arvonlisäveroa, millä saattaa olle kauaskantoisen negatiiviset seuraukset.

KIRJAILIJALIITON ja Suomen tietokirjailijat ry:n varapuheenjohtajat Paula Havaste ja Anne Mäntymaa olivat keskustelemassa liittojen yhdessä tekemän tulonmuodostustutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä.

AM: – Tutkimuksen ajankohtaisuuteen on varmasti eniten vaikuttanut kirja-alan teknologisoituminen eli kaikenlaiset digitaaliset palvelut, erityisesti e-kirjat, äänikirjat ja erilaiset lukuaikapalvelut. Ne ovat tulleet hyvin suosituiksi, ja siinä mielessä on ollut ennakoitavissa, että kirjailijoiden tulonmuodostus on muuttunut radikaalisti.