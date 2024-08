Turun SDP:ltä ensimmäiset nimet kuntavaaleihin – Piia Elosta pormestariehdokas

Turun SDP on nimennyt ensimmäiset 56 ehdokasta kevään kuntavaaleihin. Puolueen pormestariehdokas on kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo .

– Haluan olla edelleen tekemässä töitä turkulaisten ja rakkaan kotikaupunkini eteen. Haluan olla rakentamassa lumovoimaista ja elinvoimaista kaupunkia, joka huolehtii peruspalveluista mutta panostaa myös tulevaisuuden turkulaisten hyvinvointiin. Pormestarina lupaan tehdä kaikkeni eloisamman Turun puolesta, Elo sanoo tiedotteessa.

Kuntavaaliehdokkaiden joukossa ovat Elon lisäksi muiden muassa kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Aki Lindén, Turun SDP:n puheenjohtaja Mari Lahti, valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristiina Hellstén ja ryhmän varapuheenjohtaja Timo Nurmio.

– Olen erityisen ilahtunut listan monipuolisuudesta ja nuorten suuresta määrästä. Lisäksi mukaan on lähtenyt jo nyt paljon eri ammattiliittojen aktiiveja, Turun SDP:n toiminnanjohtaja Petja Raaska kiittelee tiedotteessa.

PORMESTARIKSI pyrkivä Piia Elo kuvaa saaneensa tehdä täysipäiväisesti töitä turkulaisten eteen kolmen vuoden ajan ja haluavansa jatkaa tätä työtä pormestarina. Hän haluaa olla varmistamassa, että kuluneella valtuustokaudella liikkeelle laitetut isot hankkeet saadaan myös maaliin.

– Turku kasvaa ja muuttuu vauhdilla. Meillä on mahdollisuus rakentaa joka päivä itse hyvää kaupunkia, jossa jokaisella on edellytykset elää täysipainoista elämää. Turku on avoin, suvaitsevainen ja kansainvälinen kaupunki, jolla on pitkä historia ja hieno tulevaisuus, Elo kuvaa kotikaupunkiaan tiedotteessa.