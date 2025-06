Turvallisuusneuvosto kinasteli USA:n oikeutuksesta iskeä Iraniin

Iran syyttää Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin laittomasti ja valheellisin perustein. Maa esitti syytöksensä YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin YK-suurlähettiläs Amir Saeid Iravani sanoi, että Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäykset ovat kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisia.

- (Yhdysvallat) on jälleen kerran turvautunut laittomaan voimankäyttöön ja alkanut sotia tekaistuin ja järjettömin tekosyin: estääkseen Irania saamasta ydinasetta, hän sanoi.

Iranilaislähettiläs syytti Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun kaapanneen Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja ajaneen maan sotatoimiin.

Yhdysvallat iski varhain sunnuntaina kolmeen Iranin ydinlaitokseen. Yhdysvaltojen mukaan iskujen kohteena olleet uraanin rikastuslaitokset tuhoutuivat.

SEN SIJAAN Israelin suurlähettiläs Danny Danon kutsui Yhdysvaltojen ja Israelin iskuja Iraniin välttämättömiksi ja oikeamielisiksi.

- Koko maailman tulisi tänään täällä sanoa julkisesti kiitos Yhdysvalloille siitä, että he poistivat suurimman uhan kansainväliselle turvallisuudelle, Danon sanoi.

Yhdysvaltojen suurlähettiläs Dorothy Shea sanoi, että Yhdysvaltojen iskuilla oli oikeutus YK:n peruskirjassa mainitun yhteisen puolustautumisoikeuden nojalla.

- Iran on hyökännyt Israeliin sadoin ballistisin ohjuksin sekä terrorististen välikäsien kautta. Vuosikymmeniä Iran on ollut syypää kurjuuteen ja tuhansiin kuolemiin ympäri Lähi-itää, Shea sanoi.

YK:n peruskirjan 51. artiklan mukaan peruskirjan säännökset eivät saa rajoittaa YK-jäsenmaan oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustukseen, jos maa joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

Iranin ja Israelin yli viikon jatkunut ilmasota sai alkunsa, kun Israel teki ilmaiskuja Iraniin kesäkuun 13. päivä.

YK:N PÄÄSIHTEERI Antonio Guterres sanoi kokouksen alussa, että hän on jatkuvasti tuominnut sotilaalliset eskalaatiot Lähi-idässä.

- Alueen asukkaat eivät saa kärsiä taas yhtä tuhon kierrettä. Silti olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa kostotoimia tehdään kostotoimien perään, Guterres sanoi.

Guterres korosti, että diplomatian on voitettava, siviilejä on suojeltava ja turvallisen meriliikenteen jatkuminen on taattava. Guterresin mukaan sotatoimien on päätyttävä ja neuvottelujen Iranin ydinohjelmasta on jatkuttava.

Kokoukseen videon välityksellä osallistunut Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n Rafael Grossi korosti niin ikään diplomatian tärkeyttä, jotta tilanne ei eskaloituisi entisestään.

IAEA kokoontuu maanantaina hätäkokoukseensa pohtimaan Iran-iskujen vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Kiina tuomitsi kokouksessa Yhdysvaltojen iskut Iranin ydinkohteisiin kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisina. Myös Iranin läheinen liittolainen Venäjä tuomitsi odotetusti Yhdysvaltojen iskut.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjä, Kiina ja Pakistan ovat valmistelleet päätöslauselmaluonnosta, jossa muun muassa vaadittaisiin välitöntä loppua sotatoimille Iranissa sekä tuomittaisiin voimakkaasti ”hyökkäykset rauhanomaisessa käytössä olevia ydinlaitoksia vastaan”.