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Ulkomaat

30.7.2026 08:56 ・ Päivitetty: 30.7.2026 09:30

Tusk: Puolan ilmatilaa loukattu – ministeriön mukaan pellolta löytyi kymmenen metriä leveä kuoppa

AFP / LEHTIKUVA

Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolan asevoimat ilmoitti havainneensa aamuyöllä maan ilmatilassa tuntemattoman esineen. Esine oli kadonnut tutkasta, ja sen mahdollinen putoamispaikka löydettiin asumattomalta alueelta Itä-Puolasta läheltä Tarnawa-Kolonian kylää, asevoimat kertoi.

Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi kymmenen metriä leveä kuoppa.

- Kaikki viittaa siihen, että se oli venäläinen Kh-101-ohjus, Tusk kertoi torstaiaamuna Itä-Puolan Lublinissa järjestetyssä kokouksessa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan mukaan ilmatilarikkomus Puolassa alleviivaa jälleen sitä, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat uhka koko Euroopalle.

- Eurooppa pysyy jatkossakin yhtenäisenä tätä aggressiota vastaan, Costa kirjoitti X:ssä.

Venäjä on tehnyt Puolassa useita ilmatilarikkomuksia sen jälkeen, kun se aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.

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