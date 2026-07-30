Ulkomaat
30.7.2026 08:56 ・ Päivitetty: 30.7.2026 09:30
Tusk: Puolan ilmatilaa loukattu – ministeriön mukaan pellolta löytyi kymmenen metriä leveä kuoppa
Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä.
Puolan asevoimat ilmoitti havainneensa aamuyöllä maan ilmatilassa tuntemattoman esineen. Esine oli kadonnut tutkasta, ja sen mahdollinen putoamispaikka löydettiin asumattomalta alueelta Itä-Puolasta läheltä Tarnawa-Kolonian kylää, asevoimat kertoi.
Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi kymmenen metriä leveä kuoppa.
- Kaikki viittaa siihen, että se oli venäläinen Kh-101-ohjus, Tusk kertoi torstaiaamuna Itä-Puolan Lublinissa järjestetyssä kokouksessa.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan mukaan ilmatilarikkomus Puolassa alleviivaa jälleen sitä, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat uhka koko Euroopalle.
- Eurooppa pysyy jatkossakin yhtenäisenä tätä aggressiota vastaan, Costa kirjoitti X:ssä.
Venäjä on tehnyt Puolassa useita ilmatilarikkomuksia sen jälkeen, kun se aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.
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