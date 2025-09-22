Tutkija: ”Kirkin kuolemaa pyritään selvästi käyttämään Trumpin poliittisten tavoitteiden ajamiseksi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii käyttämään oikeistovaikuttaja Charlie Kirkin kuolemaa poliittisia vastustajiaan vastaan. Näin arvioi tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolehmainen sanoo, että Trump esimerkiksi viittasi Kirkin muistotilaisuudessa pitämässään puheessa useaan otteeseen ”radikaaliin hulluun vasemmistoon”.

Lisäksi tilaisuuden puheissa toistui Kolehmaisen mukaan yleisesti ”me vastaan he” -tyyppinen asetelma.

- Siellä puhuttiin toistuvasti, että ”he” tappoivat Kirkin, että ”he” tekivät sen, vaikka tällä hetkellä ei ole kovin selkeää kuvaa tekijän taustoista ja hänen poliittisesta kytkeytymisestään, Kolehmainen sanoo.

Puheessaan Trump myös väitti, että Kirkin viimeiset sanat hänelle olisivat olleet toiveet ”Chicagon pelastamisesta”. Kolehmainen huomauttaa, että Trump on viime aikoina pitänyt esillä kansalliskaartin lähettämistä eri puolille Yhdysvaltoja.

- Chicago on ollut viimeisimpänä tähtäimessä. Kirkin kuolemaa pyritään selvästi käyttämään Trumpin suoranaisten poliittisten tavoitteiden ajamiseksi, Kolehmainen sanoo.

KONSERVATIIVISEN Turning Point USA -järjestön perustaja Charlie Kirk ammuttiin 10. syyskuuta, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla. Kirk oli 31-vuotias.

Sunnuntaina paikallista aikaa pidetyssä muistotilaisuudessa pitivät puheenvuoroja Trumpin lisäksi monet oikeistovaikuttajat sekä hänen hallintonsa ministerit. Presidentti oli tilaisuuden viimeinen puhuja.

- Alle kaksi viikkoa sitten maaltamme vietiin yksi aikamme kirkkaimmista valoista. Charles James Kirkin murhasi julmasti radikalisoitunut, kylmäverinen hirviö, Trump sanoi.

Trumpin mukaan Kirk ammuttiin, koska tämä oli kertonut totuuden ja puhunut muun muassa vapauden, oikeuden, Jumalan ja maalaisjärjen puolesta.

Trump julisti, että Kirkistä on tullut amerikkalaisen vapauden marttyyri. Presidentti sanoi myöntävänsä Kirkille postuumisti presidentin vapaudenmitalin (Presidential Medal of Freedom).

VAPAUDEN lisäksi kristinusko nousi monissa muistopuheissa vahvasti esiin. Esimerkiksi varapresidentti J. D. Vance korosti puheessaan Kirkin kristillistä uskoa.

Terveysministeri Robert F. Kennedy Jr. puolestaan sanoi, että Jeesuksen kuoleman tapaan Kirkin kuolema muutti historian suuntaa. Presidentin poika Donald Trump Jr. taas sanoi Kirkin ja Jeesuksen sanomissa olleen samankaltaisuuksia.

Kolehmainen sanoo, että vapauden marttyyrin lisäksi Kirkin harteille soviteltiinkin tilaisuudessa uskonnollisen marttyyrin viittaa.

Hänen mukaansa konservatiivit näyttävät pyrkivän luomaan tietynlaista uskonnollista herätystä Yhdysvaltoihin. Kirkin muistotilaisuus tarjosi areenan nostaa teemaa esiin.

- Tapahtumassa ehkä luotiin käsitystä amerikkalaisuuden tulevaisuudesta, jonka pitäisi pohjautua vahvemmin kristilliseen moraaliin ja perhearvoihin, Kolehmainen pohtii.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Esimerkiksi Kirkin leski Erika Kirk puhui omassa puheessaan paljon kristillisistä arvoista ja niiden merkityksestä tulevaisuudessa.

Kolehmainen toteaa, että kristinusko on ollut Yhdysvalloissa merkittävä osa konservatiivipolitiikkaa jo pitkään. Hänen mukaansa on selvää, että myös Trump kannattaa ainakin puheissaan kristillisten arvojen vahvempaa roolia yhteiskunnassa.

- Nyt tällaisen Kirkin (tapauksen) kaltaisen mediahetken kautta nähdään mahdollisuus luoda uudestaan kristillistä arvomaailmaa Yhdysvaltojen politiikkaan, Kolehmainen sanoo.

ERIKA Kirk kertoi tunteikkaassa puheessaan antavansa anteeksi nuorelle miehelle, jota epäillään hänen aviomiehensä ampumisesta.

- Annan hänelle anteeksi, koska niin myös Kristus teki, Erika Kirk sanoi.

Trump sanoi omassa puheessaan, että kampuksilla väitellyt Kirk ei vihannut vastustajiaan vaan halusi heidän parastaan.

- Siinä olin eri mieltä Charlien kanssa. Minä vihaan vastustajaani enkä toivo hänen parastaan. Olen pahoillani, Erika, Trump sanoi.

Muistotilaisuuden järjestämispaikkana toiminut stadion Arizonan Glendalessa täyttyi ennen tilaisuuden alkua, eivätkä kaikki ulkopuolella jonottaneet mahtuneet sisälle. Stadionin maksimikapasiteetti suuria tapahtumia varten on 73 000 katsojaa.

Poliisi oli aiemmin arvioinut, että yhteensä jopa parisataatuhatta ihmistä saattaisi saapua paikalle.

CHARLIE Kirkillä oli suuri määrä seuraajia sosiaalisessa mediassa, jossa hän muun muassa vastusti maahanmuuttoa ja puhui kristillisyydestään.

Kirkin 18-vuotiaana perustama Turning Point USA -järjestö on keskittynyt levittämään konservatiivisia ajatuksia yhdysvaltalaiskampuksilla. Kirk tuli tunnetuksi kärkkäästä väittelytyylistään ja pyysi monesti opiskelijoita haastamaan hänen näkemyksiään yleisön edessä.

Videoklipit näistä kanssakäymisistä kasvattivat hänen seuraajakuntaansa miljooniin. Kirk saikin monet nuoret äänestämään Trumpia.

Eetu Halonen, Elias Peltonen / STT