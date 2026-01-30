Tutkija: Myllerrys Kiinan sotilasjohdossa voi olla Taiwanille uhka tai mahdollisuus

Maailmanjärjestyksen puolustajana esiintynyt Kiinan presidentti Xi Jinping on samaan aikaan myllertänyt Kiinan armeijan johdon. Xi johtaa maailman toiseksi suurimman suurvallan asevoimia nyt käytännössä yksin, sanoo apulaisprofessori Matti Puranen Maanpuolustuskorkeakoulusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kiinassa käynnistyi vuonna 2023 asevoimien puhdistusten toinen vaihe, jossa on vielä huomattavasti ankarammalla kädellä puhdistettu armeijaa, Puranen sanoo STT:lle.

Tällä kertaa puhdistukset etenivät ”pyhimpään paikkaan” eli keskussotilaskomissioon, hän sanoo. Kaksi maan kenraalia ja keskussotilaskomission jäsentä, Zhang Youx ja Liu Zhenli, asetettiin tutkinnan kohteeksi syytettynä muun muassa korruptio- ja kurinpitorikkomuksista.

Nyt aiemmin 7-jäsenisessä keskussotilaskomissiossa on enää jäljellä kaksi jäsentä. Heistä toinen on Xi itse, komission ensimmäisen varapuheenjohtajan roolissa.

- Xi on hyvin määrätietoisesti valtaannousunsa 2012 jälkeen vienyt järjestelmää siihen suuntaan, että kaikki valta keskittyisi hänen ympärilleen, Puranen sanoo.

- Hän on siinä myös hyvin onnistunut monella mittarilla.

CNN:N mukaan yli vuosikymmenen kestäneessä sisäisten toisinajattelijoiden puhdistuksessa ja väitetyssä korruptionvastaisessa operaatiossa on reilun kahden vuoden aikana tavalla tai toisella syrjäytetty yli 20 korkea-arvoista sotilasjohtajaa.

Kun kenraaleita on pudonnut komissiosta, ei uusia enää ole nimitetty. Puranen ei usko, että uusia myöskään nimitetään lähitulevaisuudessa.

- Korruptiota Kiinan armeijassa on epäilemättä ollut aina. Siksi sitä voidaan nostaa esiin ja siitä voidaan syyttää, kun halutaan päästä jostakusta eroon.

Kiinan hyökkäystä pelkäävälle Taiwanille kyseessä voi olla uhka tai mahdollisuus. Tämä riippuu Purasen mukaan viimeisimmän puhdistuksen syistä.

Jos taustalla oli savuverhon takana tapahtunut valtakamppailu – kuten Purasen mukaan on huhuttu – tai sisäisten toisinajattelijoiden puhdistus, voi se olla Taiwanille helpotus ainakin hetkeksi.

BBC:LLE puhunut Kiina-tutkija kertoi huhuista, joiden mukaan Pekingin kaduilla olisi jopa ollut ammuskelua, tai että puhdistettuja kenraaleja syytettäisiin tietojen vuotamisesta Yhdysvalloille, mutta mitään tällaista ei ole voitu vahvistaa.

- Lyhyellä aikavälillä tämä on Taiwanille positiivista, koska jos asevoimat ovat näin sekaisin, se ei välttämättä lähiaikoina pääse valmistautumaan mahdollisiin sotilaallisiin toimiin sitä vastaan, Puranen sanoo.

Purasen mukaan on kuitenkin puhuttu siitä, että asemastaan syrjäytetty Zhang Youx olisi ollut ”järjen ääni”, joka on siirtänyt Taiwaniin liittyviä suunnitelmia tuonnemmaksi.

- Jos tämä pitää paikkansa, se voi tietää Taiwanille myös huonoa. Tutkijapiireissä on pohdittu, että ilman tällaista henkilöä sotilasjohdossa Xi voi alkaa saada liian ruusuista kuvaa Kiinan kyvyistä, Puranen sanoo.

- Zhang on voinut olla sellainen henkilö, jolla on ollut pokkaa viedä huonoja uutisia tai antaa realistista tilannekuvaa.

Ensi vuosi on Kiinalle tärkeä, Puranen muistuttaa: 2027 on kommunistisen puolueen kokousvuosi. Ennen sitä Kiina ei hänen mukaansa perinteisesti ole ryhtynyt suuriin liikkeisiin.

- Sen sijaan se, että Kiina painostaisi Taiwania kauppasaarrolla, on jollain aikavälillä mahdollinen.

KIINASSA on vieraillut viime viikkoina useita länsimaiden johtajia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon rinnalla Kiina näyttäytyy ehkä vakaampana ja ennakoitavampana.

Purasen mukaan ihmisoikeusloukkauksia kuten uiguurivähemmistön kohtelua ei ole lännessä juuri nostettu esiin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

- Käynnissä on orastava liennytyksen aikakausi Kiinan ja Euroopan suhteissa ja Kiinan kannalta otollinen tilaisuus. Täsmälleen sama asia tapahtui Trumpin ensimmäisellä kaudella.

Viimeksi keskiviikkona Keir Starmer kävi Pekingissä ensimmäisenä Britannian pääministerinä sitten vuoden 2018. Tiistaina Xitä kävi kättelemässä pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Orpo kertoi STT:lle tapaamisen jälkeen, että Kiina ei halua haastaa monenkeskistä ja sääntöpohjaista järjestelmää, ja että Kiina puolustaa kansainvälisiä järjestöjä, kuten YK:ta ja Maailman kauppajärjestöä (WTO).

Purasen mielestä tämä pitää myös paikkansa. Kiinalla on tällä hetkellä syytä keskittyä omiin ongelmiinsa, hän sanoo.

Kiinan talous on hidastunut, maakuntien velkaantumisvauhti on kiihtynyt, rakennussektori on vaikeuksissa, nuorisotyöttömyys on korkealla ja syntyvyys on olematonta, Puranen luettelee.

VISIO tulevaisuudesta on Purasen mukaan Kiinassa yhä sama: Kiinan suuri uudelleen virkoaminen vuonna 2049, jolloin nyky-Kiina täyttää sata vuotta. Silloin myös Taiwanin ongelma on määrä olla ratkaistu.

- Xi haluaa ehkä jäädä Kiinan historiaan suurena keisarina, joka yhdisti Kiinan, Puranen sanoo.

- Mutta koska hän on keskittynyt vakauden ylläpitämiseen, en välittömässä lähitulevaisuudessa odota Taiwanin suunnalla mitään yllättävää, hän summaa.

Teksti: STT/Ayla Albayrak