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Ulkomaat

22.6.2026 17:06 ・ Päivitetty: 22.6.2026 17:06

Tutkija: Starmer oli liian asiapentti – britit haluavat nyt kovempaa vastapeluria populisteille

LEHTIKUVA / AFP
Brittisatiirikko Kaya Mar esitteli maanantaina uusinta teostaan, jossa puoluetoveri Andy Burnham tavoittelee Starmerilta pääministerin pallia.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen sanoo, että Britannian pääministerin Keir Starmerin maanantaisen eroilmoituksen taustalla vaikuttaa puoluekentän sirpaloituminen – ja hänen liika teknokraattisuutensa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Miettisen mukaan Britannian puoluekarttaa ollaan piirtämässä uusiksi. Kahden vanhan maailman valtapuolueen, konservatiivien ja labour-työväenpuolueen, rinnalle on nousemassa kolmas iso blokki eli Nigel Faragen johtama oikeistopopulistinen reformipuolue.

- Työväenpuolueen alamäki on osittain seurausta siitä, että Faragen johtama oikeistopopulistinen Reform UK on vahvistanut asemiaan viimeisen parin vuoden aikana, Miettinen sanoo STT:lle.

Starmer on johtanut Britannian työväenpuoluetta vuodesta 2020 lähtien. Pääministerinä hän ehti olla vajaat kaksi vuotta.

Miettisen mukaan työväenpuoluetta halutaan viedä suuntaan, jossa siitä tulee vastavoima Faragelle. Tätä ajatellen puolueen profiilia halutaan päivittää niin, että vastaisi uskottavammin Reform UK:n nousuun.

- Starmer on ollut teknokraattinen johtajatyyppi, ja nyt hänen tilalleen halutaan selvemmin poliittinen hahmo.

YOUGOV-markkinatutkimuslaitoksen mukaan Starmerin henkilökohtainen suosio on enää noin 19 prosenttia, mikä on poikkeuksellisen surkeimpia heikko lukema istuvalle pääministerille.

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Mikä Starmerilla meni pieleen?

- Kyllä tämä on pidemmän aikavälin kehityskulku, joka näkyy taustalla. Isompi rakenteellinen selitys liittyy talouden huonoon tilaan, jossa taustalla on muun muassa Brexitin vaikutukset ja Britannian julkisen talouden vaikeudet.

”Britanniassa vaalit ovat alkaneet toimia yhä selvemmin protestin kanavana”

Kasvaneet energiakustannukset, pettymys terveydenhuollon uudistamiseen ja kohtuuhintaisen asumisen tuottamiseen ovat herättäneet tyytymättömyyttä työväenpuolueen kannattajissa.

- Se on osittain johtanut tilanteeseen, jossa Starmerin henkilökohtainen suosio on historiallisen alhainen.

Onko Starmerin seuraajaksi uumoiltu, karismaattisemmin esiintyvä Andy Burnham ratkaisu tilanteeseen? Aika näyttää, vastaa Miettinen.

- Tietysti hän on nosteessa oleva hahmo ja ehkä sellainen, joka vie työväenpuoluetta vähän vahvemmin vasemmalle ja enemmän investointivetoiseen suuntaan – ainakin puheissa. Hän voi olla ratkaisu työväenpuolueen sisäiselle hajaannukselle, eli hän voi vedota työväenpuolueen kannattajakuntaan.

STARMERIN seuraajasta on joka tapauksessa tulossa Britannian seitsemäs pääministeri viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mistä se kertoo?

- Siitä, että Britanniassa vaalit ovat alkaneet toimia yhä selvemmin protestin kanavana. Äänestäjät äänestävät usein edellistä hallitusta vastaan, ja vaaleista tulee yhä useammin tyytymättömyyden kanavointia. Se on johtanut Britanniassa lyhytikäisiin pääministerikausiin ja toistuviin johtajavaihdoksiin.

Miettisen mukaan ilmiö kytkeytyy EU-eroon ja siihen liittyviin vaikeuksiin löytää yhteistä suuntaa.

- Tämä näkyi enemmän silloin, kun kyse oli konservatiivipuolueen pääministereistä. Silloin se usein liittyi siihen, ettei Brexit-neuvotteluissa saatu tyydyttävää ratkaisua aikaiseksi.

Teksti: STT / Ville Väänänen

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