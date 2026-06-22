Ulkomaat
22.6.2026 09:01 ・ Päivitetty: 22.6.2026 11:30
Nyt se varmistui: brittipääministeri eroaa – Farage vaatii uusia vaaleja
Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin.
Starmer ehti olla pääministerinä vain vajaat kaksi vuotta ennen eroilmoitustaan.
Starmerin mukaan uuden pääministerin valintaprosessi aloitetaan heinäkuussa. Starmer jatkaa pääministerinä siihen saakka, kun hänen seuraajansa on valittu, minkä odotetaan tapahtuvan syyskuussa.
Starmerin mukaan työväenpuolueessa on toistuvasti kysytty, onko hän paras henkilö johtamaan puolueen seuraaviin vaaleihin. Pääministerin mukaan puolueen vastaus oli selvä ja hänen on se hyväksyttävä.
- Jokaista tekemääni päätöstä on ohjannut se, että olen pannut rakastamani maan etusijalle, Starmer vakuutti Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.
Kyyneleitä vastaan taistellut Starmer halasi ja kiitti eroilmoituksensa jälkeen vaimoaan ja sanoi pääministerin viran jätettyään keskittyvänsä perheeseensä.
YouGov-markkinatutkimuslaitoksen mukaan Starmerin kannatus on tällä hetkellä noin 19 prosenttia, mikä on surkeimpia lukemia istuvalle pääministerille koskaan.
Lisää aiheesta
Eroilmoituksen jälkeen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kiitti Starmeria Euroopan turvallisuuden vahvistamisesta.
- Monilta johtajilta kuluu vuosia kasvaa sellaiseksi valtiomieheksi kuin sinusta tuli vain kahdessa vuodessa. Euroopan ja Ukrainan turvallisuus on vahvempi sinun ansiostasi. Kiitos, rakas Keir, von der Leyen kirjoitti sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissään.
STARMER on ollut kovan paineen alla, koska osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin.
Hänen on toivottu luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Vain parlamentin jäsen voi työväenpuolueen sääntöjen mukaan haastaa puolueen puheenjohtajan.
Burnham ilmoitti myöhemmin viestipalvelu X:ssä aikovansa asettua ehdolle Starmerin korvaajaksi.
Vaatimukset Starmerin erolle kasvoivat, kun työväenpuolue kärsi huomattavan vaalitappion toukokuussa järjestetyissä alue- ja paikallisvaaleissa. Paikallisvaaleissa työväenpuolue menetti reippaasti yli 1 000 valtuustopaikkaa. Lisäksi se menetti enemmistönsä Walesin alueparlamentissa.
Työväenpuolue oli suurin häviäjä, kun oikeistopopulistinen reformipuolue nousi huimaan vaalivoittoon.
OIKEISTOPOPULISTISEN reformipuolueen johtaja Nigel Farage vaatii, että maassa on järjestettävä vaalit, koska pääministeri ilmoitti eroavansa tehtävästään.
Faragen mukaan hänen puolueensa on valmis tarjoamaan todellista muutosta Britannian politiikkaan.
Reformipuolue on ollut kannatusmittausten kärjessä kuukausikaupalla. Se otti myös huikean vaalivoiton taannoisissa paikallisvaaleissa, joissa työväenpuolue oli suurin häviäjä.
Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 12.23, lisätty Faragen kommentit klo 12.36 ja von der Leyenin kommentti klo 14.29.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.