Tutkija: Trump onnistui puheessaan Bidenia paremmin – ”Ottamatta kantaa väitteiden todenmukaisuuteen…”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnistui puoluekokouspuheessaan paremmin kuin demokraattinen kilpakumppaninsa Joe Biden vastaavassa puheessaan viime viikolla, arvioi suomalaisasiantuntija.

Demokraatti.fi/STT

Trumpin perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa Valkoisen talon edustalla pitämä puhe huipensi republikaanien puoluekokouksen. Turun yliopiston John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen piti puhetta retorisesti onnistuneena.

– Siinä oli huomattavasti enemmän substanssia kuin Bidenin puheessa, Heiskanen arvioi STT:lle.

– Ottamatta kantaa väitteiden todenmukaisuuteen, se oli mielestäni retorisesti aika vakuuttava. Hän väitti tehneensä asioita ja antoi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hänen hallintonsa on onnistunut ja siitä, mitä hän tulee tekemään tulevana kautena.

Bidenin viimeviikkoinen puhe oli Heiskasen mielestä sisällöltään ohut ja ympäripyöreä. Hän näki, että ex-varapresidentin tavoitteena oli lähinnä pitää energiatasot yllä koko puheen ajan.

Trump taas onnistui tekemään selkeän pesäeron demokraatteihin ja näyttämään äänestäjille, mitä asioita hän edustaa.

– Jos ajattelee yhdysvaltalaisten äänestäjien kannalta, niin tässä oli hyvin paljon enemmän asiaa. Bidenin puheen jälkeen ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä tulee tapahtumaan muuta kuin että on kauniita tunteita ja myötätuntoa.

Puhe suunnattu liikkuville äänestäjille

Tehokkaimmillaan puhe oli Heiskasen mukaan silloin, kun Trump keskittyi listaamaan presidenttikautensa saavutuksia, joista monet olivat aivan todellisia.

– Hän väitti saaneensa Nato-maat maksamaan enemmän ja tappoi TPP:n (Tyynenmeren vapaakauppasopimus), mikä on ihan totta. Sitten näistä ympäristöasioista ja veronleikkauksista puhuessaan hän onnistui mielestäni tosi hyvin.

Presidentin puhe oli Heiskasen mielestä suunnattu etenkin niille äänestäjille, jotka saattaisivat olla lipsumassa demokraattien leiriin. Siihen viittasi paluu vuoden 2016 vaalien retoriikkaan, jossa Trump esiintyi tavallisen työläisen puolustajana Washingtonin eliittiä vastaan.

Tämä kuva ei tosin vastaa totuutta, sillä Trump on presidenttinä ajautunut republikaanien puoluekoneiston peruskonservatismiin.

– Hän väitti, että on pitänyt kaikki lupaukset, kun taas Joe Biden tulee pettämään. Ja että Biden ei ole mikään pelastaja niin kuin hän itsensä kuvasi omassa puheessaan, vaan tulee viemään työpaikat Kiinaan.

Trumpin puhe sisälsi myös paljon helposti mieleen jääviä yhden lauseen sloganeita, jotka ovat perinteisestikin olleet hänen vahvaa aluettaan.

Sosialismiväite tyhjä

Puheen heikkoutena Heiskanen piti sitä, että se oli liian pitkä. Puheen uskottavuus myös kärsi, kun Trump puhui koronapandemiasta. Tosin siinäkin fokus oli tulevaisuudessa, joten Trumpin väitettä rokotteen saamisesta tämän vuoden aikana ei tässä vaiheessa voi todistaa vääräksi.

Heiskanen ei myöskään usko, että Bidenin leimaaminen sosialistiksi olisi kovin tehokas strategia, sillä entinen varapresidentti on kaukana demokraattien vasemmasta laidasta.

– Se voi tietysti olla, että ne omat äänestäjät uskovat sen sosialismin uhkan, koska heidän mielestään kaikki demokraatit ovat sosialisteja. Mutta se on täysin tyhjä väite sinällään.

Tehokkaampana viestinä Heiskanen pitää lain ja järjestyksen peräänkuuluttamista ja anarkismilla ja väkivallalla pelottelua.

Tuleeko kannatuspomppua?

Puheessa oli myös paljon Yhdysvaltain erityislaatuisuuden korostamista. Trump puhui rajaseutuhengestä ja mainitsi 1800-luvun historian ikonisia hahmoja kuten Davy Crockettin, Annie Oakleyn ja Buffalo Billin. Näin syvälle sukeltaminen yhdysvaltalaisuuden ydinmyytteihin ei yleensä ole kuulunut Trumpin tapoihin.

Puhe maalaili kokonaisuudessaan hieman valoisamman vision Yhdysvalloista kuin hänen neljän vuoden takainen synkkä puoluekokouspuheensa.

Heiskasen mielestä on mielenkiintoista nähdä, tuoko puhe Trumpille pomppua mielipidemittauksiin. Istuvan presidentin seuraava mahdollisuus Bidenin suoraan haastamiseen on syyskuun lopussa, jolloin vuorossa on ensimmäinen tv-tentti.

– Olisin Bidenina huolissani niistä tv-tenteistä tämän esityksen perusteella, kyllä istuvalla presidentillä on huomattavasti enemmän virtaa.

STT–Anssi Rulamo