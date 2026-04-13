Tutkija: Unkarin vallanvaihdon takasivat nuoret ja mainehaitta – ”Autoritaarisuus tuottaa rinnakkaistodellisuutta, johon ei uskota”

Unkarissa tapahtui sunnuntain parlamenttivaaleissa nuorten ja nöyryytettyjen vallankumous, arvioi politiikantutkija, dosentti Heino Nyyssönen Turun yliopistosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän uskoo, että pääministeri Viktor Orbanin kaataneen Tisza-puolueen murskavoiton takana olivat muun muassa Orbanin pitkään ja korruption leimaamaan valtakauteen kyllästyneet nuoret.

Nyyssönen kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että Tisza-puolueen voitonjuhlissa unkarilaiset nuoret olivat silmiinpistävän aktiivisesti mukana. Hän arvioikin, että vaalivoittoa muistellaan Unkarissa tulevaisuudessa sosialismin kaatumiseen vuonna 1989 verrattavana sukupolvikokemuksena.

Nyyssönen uskoo, että monet unkarilaiset ovat kyllästyneet Orbanin Venäjää hännystelleeseen ulkopolitiikkaan ja Orbanin Unkarille aiheuttamaan mainehaittaan.

- Etenkin nuorilta olen kuullut kommentteja siitä, kuinka ulkomailla joutuu häpeämään maataan, Nyyssönen kertoo STT:lle.

TISZAN yllättävän suuren vaalivoiton ohella monia yllätti se, että Orban jo varsin varhaisessa vaiheessa ääntenlaskentaa onnitteli puolueen johtajaa Peter Magyaria vaalivoitosta eikä ryhtynyt kiistämään vaalitulosta, kuten hänen Atlantin takainen hengenheimolaisensa Donald Trump teki vuonna 2020.

- Tulos oli niin selvä, että jos hän olisi ruvennut kiistämään sitä, häneltä olisi mennyt loppukin uskottavuus, Nyyssönen sanoo.

Nyyssösen mukaan Unkarin vaalituloksessa on silmiinpistävää myös se, että Tisza ylsi suurvoittoon, vaikka Orbanin Fidesz-puolueella oli vahva ote maan perinteisistä tiedotusvälineistä.

Tämä yliote ei kuitenkaan riittänyt, kun äänestäjät seurasivat perinteisen median sijaan yhä enemmän internetiä ja sosiaalista mediaa.

NYYSSÖSEN mukaan Unkarin valtiollinen media menetti monien kansalaisten silmissä täysin uskottavuutensa suoltamansa yksipuolisen propagandan vuoksi.

- Tällaisen autoritaarisen järjestelmän ongelmana on, että se rupeaa tuottamaan rinnakkaista todellisuutta. Se oli totta sosialismin aikana, ja siitä on tullut totta myös viime vuosina, Nyyssönen sanoo.

STT/Tuomas Savonen