Tiede ja teknologia
21.8.2025 04:54 ・ Päivitetty: 21.8.2025 04:54
Tutkimus: Lapsille tuputetaan yhä opiaatti-yskänlääkkeitä
Lapsille määrätään edelleen yskänlääkereseptejä, vaikka lääkärien ei pitäisi kansallisten hoitosuositusten mukaan näin enää tehdä, käy ilmi Kelan tutkimuksesta.
Lapsille määrättiin yleisimmin opiaattijohdannaisia yskänlääkkeitä, mikä herätti tutkijoissa huolta. Jopa alle 2-vuotiaille määrättiin yskänlääkkeitä, joista yli 90 prosenttia oli opiaattijohdannaisia vuonna 2023.
- Tulos on huolestuttava. Yskänlääkkeiden ja etenkin opiaattijohdannaisten määrääminen lapsille on riski, koska pienet lapset ovat erityisen herkkiä näiden lääkkeiden keskushermostovaikutuksille, Tampereen yliopiston dosentti Péter Csonka sanoo tiedotteessa.
Trendi on kuitenkin laskeva. Tutkimuksessa selvisi, että lapsille kirjoitetut yskänlääkereseptit vähenivät vuosien 2017-2023 välillä.
”Pienet lapset ovat erityisen herkkiä näiden lääkkeiden keskushermostovaikutuksille.”
Reseptejä kirjoitettiin vuonna 2023 noin kolmannes vähemmän kuin vuonna 2017. Erityinen pudotus nähtiin alle 5-vuotiaille määrättävien yskänlääkkeiden määrässä.
TUTKIMUKSEN mukaan lääkärit, joilla ei ole erikoistumiskoulutusta, kirjoittivat 40 prosenttia lasten yskänlääkeresepteistä. Tämän lisäksi lääketieteen opiskelijat rustasivat 18 prosenttia resepteistä.
Reseptien määrä oli kokonaisuudessaan lähes sama sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, vaikka yksityisellä sektorilla lapset pääsevät suoremmin erikoislääkärin pakeille.
- Erityisesti opiskelijoille ja nuorille lääkäreille olisi tärkeää tarjota aiempaa enemmän ajantasaista tietoa lasten lääkehoidosta, Csonka sanoo.
Tutkijat huomauttavat, ettei tutkimuksessa seurattu ilman reseptiä ostettujen yskänlääkkeiden käyttöä, joka voi olla huomattavasti yleisempää kuin mitä reseptitiedoista käy ilmi.
Tutkimuksen teettivät yhdessä Kela ja Tampereen yliopisto. Se on julkaistu alun perin European Journal of Pediatrics -lehdessä. Tutkimuksessa selvitettiin yskänlääkkeiden määräämistä suomalaisille lapsille vuosina 2017-2023. Aineisto kattoi lähes 100 000 reseptiä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.