Kotimaa
27.7.2026 05:54 ・ Päivitetty: 27.7.2026 06:04
Kysely: Parkkiraivo iskee erityisesti suuritiloisiin ja nuoriin
Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin, kertoo Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n teettämä kysely.
Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46 prosenttia kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevista samaa kertoo 29 prosenttia ja 20 001-35 000 euroa ansaitsevista 28 prosenttia.
Kaikkiaan noin joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä pysäköintitilanteessa. Kyselyn perusteella pysäköintiraivo on kuitenkin yleisintä sekä suurituloisten että nuorten keskuudessa.
SPATY ry:n hallituksen puheenjohtajan Christian Metsärannan mukaan ilmiö voi liittyä siihen, että ruuhkaisella pysäköintialueella korkea tulotaso ei tuo etulyöntiasemaa.
- Vaikka stressi kasautuu usein niukkuudessa eläville, parkkipaikoilla tilanne näyttää kääntyvän toisin päin. Kalliillekaan autolle ei löydy parkkipaikkaa vanhaa autoa helpommin, Metsäranta arvioi.
Myös ikä näkyy selvästi vastauksissa. Kyselyyn vastanneista 18-24-vuotiaista peräti puolet kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä pysäköintitilanteessa. Yli 65-vuotiaista vastaava osuus on noin 23 prosenttia.
TOISTUVA parkkiraivo on tutkimuksen mukaan nuorilla selvästi yleisempää. Christian Metsärannan mukaan vähäinen ajokokemus voi lisätä nuorten stressiä pysäköintitilanteissa.
- Kun parkkipaikkaa ei löydy, turhautuminen voi näkyä riskialttiina käyttäytymisenä. Kokemus puolestaan opettaa suhteuttamaan tilanteet niin, ettei yksikään parkkiruutu ole peltikolarin arvoinen, hän muistuttaa.
Sen sijaan sukupuolten välillä eroa ei juuri ole. Miehistä 33 prosenttia ja naisista 34 prosenttia kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä pysäköidessään.
Tutkimusyhtiö Bilendi teki kyselyn SPATY ry:n toimeksiannosta huhtikuussa 2026. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos painotettiin vastaamaan väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoi, ettei käytä autoa.
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