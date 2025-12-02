Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

2.12.2025 08:42 ・ Päivitetty: 2.12.2025 09:04

Tutkimus: Suomalaisella on keskimäärin 11 ystävää – Läheiset usein samaa sukupuolta

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Osa kyselyyn vastanneista oli tavannut ystävänsä jo lapsuudessa.

Se, kuinka paljon suomalaisilla on ystäviä, vaihtelee suuresti. Väestöliiton tutkimuksen mukaan suomalaisilla on keskimäärin neljä läheistä ystävää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kaikkiaan suomalaisella on keskimäärin 11 ystävää.

Ystävä tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Väestöliiton mukaan läheinen ystävä voi olla elämänkumppani, sukulainen tai muu läheinen. Väestöliiton kyselyssä kahdeksan prosenttia miehistä piti puolisoaan tai kumppaniaan läheisimpänä ystävänään, naisista neljä prosenttia.

Läheiset ystävät ovat usein samaa sukupuolta. Naisten nimeämistä läheisistä ystävistä 93 prosenttia oli naisia ja loput miehiä. Miesten ystävistä 85 prosenttia taas oli miehiä ja loput naisia. Miesten läheisten ystävien joukossa on siis useammin eri sukupuolta olevia ystäviä kuin naisilla.

Miehistä noin neljä prosenttia ja naisista vajaat kaksi prosenttia kertoivat, ettei heillä ole yhtäkään ystävää tai kaveria.

Väestöliiton perhebarometrikyselyn keruun toteutti toukokuussa Norstat. Kyselyyn vastasi reilut 5 000 ihmistä.

YSTÄVYYSSUHTEET voivat syntyä monenlaisissa tilanteissa. Kyselyn vastaajista noin viidennes oli tavannut työpaikalla ja hieman harvempi koulussa. Yhteisten ystävien ja tuttavien kautta ystävän oli tavannut 15 prosenttia vastaajista.

Osa oli tavannut jo lapsina.

- 66 vuotta sitten hiekkalaatikolla, eräs vastaaja kertoi ystävyyden alkamisesta.

Osalla ystävyys oli syntynyt aikuisuudessa. Ystävä oli voitu tavata sairaalaosastolla, kuntoutuksessa, vertaistukiryhmässä, vankilassa tai varusmiespalveluksessa. Muunkinlaisia kohtaamispaikkoja oli:

- Kadulla huomatessaan, että kannan kameraa mukana.

- Autokaupan yhteydessä.

Internetin kautta syntyneet läheiset ystävyyssuhteet eivät olleet Väestöliiton tutkimustulosten perusteella kovin yleisiä, vaikka alle viisi vuotta kestäneistä ystävyyssuhteista vajaat kymmenen prosenttia oli syntynyt internetissä.

Läheiset ystävät ovat keskimäärin melko samanikäisiä. Kyselyn perusteella ystävysten keskimääräinen ikäero on kolme vuotta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.12.2025
Arvio: Jens Stoltenberg muistelee avoimesti – usein vastaavaa saa lukea vasta vuosikymmenten päästä
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.11.2025
Evp-upseeri: Ukrainassa ei voi ehkä voittaa sotaa – mutta rauhan voittaminen ratkaisee
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU