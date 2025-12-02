Kotimaa
2.12.2025 08:42 ・ Päivitetty: 2.12.2025 09:04
Tutkimus: Suomalaisella on keskimäärin 11 ystävää – Läheiset usein samaa sukupuolta
Se, kuinka paljon suomalaisilla on ystäviä, vaihtelee suuresti. Väestöliiton tutkimuksen mukaan suomalaisilla on keskimäärin neljä läheistä ystävää.
Kaikkiaan suomalaisella on keskimäärin 11 ystävää.
Ystävä tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Väestöliiton mukaan läheinen ystävä voi olla elämänkumppani, sukulainen tai muu läheinen. Väestöliiton kyselyssä kahdeksan prosenttia miehistä piti puolisoaan tai kumppaniaan läheisimpänä ystävänään, naisista neljä prosenttia.
Läheiset ystävät ovat usein samaa sukupuolta. Naisten nimeämistä läheisistä ystävistä 93 prosenttia oli naisia ja loput miehiä. Miesten ystävistä 85 prosenttia taas oli miehiä ja loput naisia. Miesten läheisten ystävien joukossa on siis useammin eri sukupuolta olevia ystäviä kuin naisilla.
Miehistä noin neljä prosenttia ja naisista vajaat kaksi prosenttia kertoivat, ettei heillä ole yhtäkään ystävää tai kaveria.
Väestöliiton perhebarometrikyselyn keruun toteutti toukokuussa Norstat. Kyselyyn vastasi reilut 5 000 ihmistä.
YSTÄVYYSSUHTEET voivat syntyä monenlaisissa tilanteissa. Kyselyn vastaajista noin viidennes oli tavannut työpaikalla ja hieman harvempi koulussa. Yhteisten ystävien ja tuttavien kautta ystävän oli tavannut 15 prosenttia vastaajista.
Osa oli tavannut jo lapsina.
- 66 vuotta sitten hiekkalaatikolla, eräs vastaaja kertoi ystävyyden alkamisesta.
Osalla ystävyys oli syntynyt aikuisuudessa. Ystävä oli voitu tavata sairaalaosastolla, kuntoutuksessa, vertaistukiryhmässä, vankilassa tai varusmiespalveluksessa. Muunkinlaisia kohtaamispaikkoja oli:
- Kadulla huomatessaan, että kannan kameraa mukana.
- Autokaupan yhteydessä.
Internetin kautta syntyneet läheiset ystävyyssuhteet eivät olleet Väestöliiton tutkimustulosten perusteella kovin yleisiä, vaikka alle viisi vuotta kestäneistä ystävyyssuhteista vajaat kymmenen prosenttia oli syntynyt internetissä.
Läheiset ystävät ovat keskimäärin melko samanikäisiä. Kyselyn perusteella ystävysten keskimääräinen ikäero on kolme vuotta.
