Tutkimus: Suomalaiset ovatkin innokkaita sijoittajia

Suomalaisten sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla 15 vuoden aikana, ja Suomi kuuluu eurooppalaiseen kärkeen sijoittamisen yleisyydessä. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi, kertoo Aalto-yliopiston tutkimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi vuosina 2009-2023 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon.

Kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knüpfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä Pörssisäätiön kanssa. Nyt julkaistu tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon.

Vuonna 2009 osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoitti vajaa neljännes suomalaisista, ja vuonna 2023 luku oli 35 prosenttia. Tiedotteen mukaan kun samaan kotitalouteen kuuluvat sijoittajat lasketaan yhdeksi kotitaloudeksi, sijoittavia kotitalouksia oli vuonna 2023 jo lähes puolet.

- Suomessa ei ole totuttu ajattelemaan, että olisimme sijoittamisen mallimaa. Tutkimuksen perusteella siihen olisi kuitenkin syytä. Suomalaiset ovat aivan Euroopan kärkeä myös talousosaamisessa, Knüpfer kommentoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomessa sijoittamisesta on tullut olennainen osa kansalaisten arkea.

MAHDOLLISIKSI syiksi sijoittamisen yleistymiseen nostetaan muun muassa sijoittamista käsittelevien sisältöjen lisääntyminen sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa, pankkien kilpailu sijoittaja-asiakkaista, osakesäästötilin käyttöönotto ja talousosaamisen vahvistaminen kouluissa.

Sijoitussalkkujen keskiarvo oli noin 75 000 euroa.

Vaikka sijoittaminen on yleistynyt, suurella osalla sijoittajista kyse on melko pienistä summista. Suomalaisten kotitalouksien sijoitussalkkujen mediaaniarvo oli reilut 8 700 euroa vuonna 2023.

Sijoitussalkkujen keskiarvo oli noin 75 000 euroa. Sijoituksillaan vähintään miljoonan euron varallisuuden kartuttaneita oli Suomessa hieman alle 10 000 vuonna 2023.

Keskimääräinen sijoittaja on Knüpferin mukaan muuta väestöä vanhempi ja todennäköisemmin mies, kaupunkilainen, ruotsinkielinen sekä yliopistokoulutettu.

Jo lähes puolet sijoittajista on naisia, mutta heillä on miehiä vähemmän sijoitusvarallisuutta.