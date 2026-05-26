Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

26.5.2026 05:18 ・ Päivitetty: 26.5.2026 05:18

Tutkimus: Suomalaiset ovatkin innokkaita sijoittajia

iStock

Suomalaisten sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla 15 vuoden aikana, ja Suomi kuuluu eurooppalaiseen kärkeen sijoittamisen yleisyydessä. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi, kertoo Aalto-yliopiston tutkimus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi vuosina 2009-2023 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon.

Kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knüpfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä Pörssisäätiön kanssa. Nyt julkaistu tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon.

Vuonna 2009 osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoitti vajaa neljännes suomalaisista, ja vuonna 2023 luku oli 35 prosenttia. Tiedotteen mukaan kun samaan kotitalouteen kuuluvat sijoittajat lasketaan yhdeksi kotitaloudeksi, sijoittavia kotitalouksia oli vuonna 2023 jo lähes puolet.

- Suomessa ei ole totuttu ajattelemaan, että olisimme sijoittamisen mallimaa. Tutkimuksen perusteella siihen olisi kuitenkin syytä. Suomalaiset ovat aivan Euroopan kärkeä myös talousosaamisessa, Knüpfer kommentoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomessa sijoittamisesta on tullut olennainen osa kansalaisten arkea.

MAHDOLLISIKSI syiksi sijoittamisen yleistymiseen nostetaan muun muassa sijoittamista käsittelevien sisältöjen lisääntyminen sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa, pankkien kilpailu sijoittaja-asiakkaista, osakesäästötilin käyttöönotto ja talousosaamisen vahvistaminen kouluissa.

Sijoitussalkkujen keskiarvo oli noin 75 000 euroa.

Vaikka sijoittaminen on yleistynyt, suurella osalla sijoittajista kyse on melko pienistä summista. Suomalaisten kotitalouksien sijoitussalkkujen mediaaniarvo oli reilut 8 700 euroa vuonna 2023.

Sijoitussalkkujen keskiarvo oli noin 75 000 euroa. Sijoituksillaan vähintään miljoonan euron varallisuuden kartuttaneita oli Suomessa hieman alle 10 000 vuonna 2023.

Keskimääräinen sijoittaja on Knüpferin mukaan muuta väestöä vanhempi ja todennäköisemmin mies, kaupunkilainen, ruotsinkielinen sekä yliopistokoulutettu.

Jo lähes puolet sijoittajista on naisia, mutta heillä on miehiä vähemmän sijoitusvarallisuutta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
25.5.2026
Korkea kannatus piti SDP:n sisällä kytevän keskustelun kohtalaisen maltillisena
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
25.5.2026
Lindtman: Tämä yksi jarru jumittaa koko Suomen kehitystä – päästäkää se irti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU