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Kotimaa

5.8.2026 11:47 ・ Päivitetty: 5.8.2026 11:47

Tutkimus: Suomessa ja maailmalla perhoset ovat muuttaneet levinneisyysalueitaan – taustalla ilmastonmuutos ja elinympäristöjen tuhoutuminen

SHAWAN CHOWDHURY / MONASH UNIVERSITY / HANDOUT
Ilmastonmuutos vaikuttaa perhosten liikkumiseen maailmanlaajuisesti, osoittaa tuore kansainvälinen tutkimus. Kuvassa Spotted Alpine Xenica -perhonen (Oreixenica orichora).

Yli 60 prosenttia kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli kuuttatuhatta levinneisyysmittausta 105 maassa. Siihen osallistui tutkijoita myös Turun ja Helsingin yliopistoista.

Tutkimuksen mukaan koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Euroopan maista Suomessa, Ruotsissa, Tshekissä, Luxemburgissa ja Espanjassa havaittiin muutoksia yli puolella tunnetuista lajeista.

LÄHES 80 prosenttia maailmanlaajuisesti havaituista muutoksista johtui ilmastonmuutoksesta ja äärimmäisistä sääolosuhteista. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset kaventavat usein perhosten levinneisyysalueita tuhoamalla niiden elinympäristöjä.

Professori Marjo Saastamoinen Helsingin yliopistosta sanoo, että dramaattiset muutokset perhosten levinneisyysalueissa ovat merkki siitä, että ekosysteemeissä on jo tapahtunut suuria muutoksia.

- On tärkeää toteuttaa koordinoitua globaalia seurantaa, sekä trooppisilla että pohjoisilla alueilla. Meidän on ymmärrettävä, miten lajit käyttäytyvät, minne ne liikkuvat ja mitä voimme tehdä niiden suojelemiseksi, Saastamoinen toteaa Turun yliopiston tiedotteessa.

TUTKIMUKSEN lähteinä oli tutkimuskirjallisuutta ja asiantuntemusta myös muilla kielillä kuin englanniksi. Australian Monash-yliopiston tutkijan Shawan Chowdhuryn mukaan tämä antoi täysin erilaisen kuvan maailmanlaajuisesta tilanteesta.

- Ilman näitä lähteitä olisimme merkittävästi aliarvioineet perhosten levinneisyysalueiden muutokset, erityisesti trooppisilla alueilla, joissa 80 prosenttia hyönteislajeista elää, Chowdhury sanoo tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan perhoslajien asema on haavoittuvin muun muassa Keski-Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa, Uudessa-Guineassa ja Amazonin alueella. Näiltä alueilta on myös vähiten tutkimustietoa.

- Trooppiset perhoset elävät jo lähellä ylälämpörajojaan, ja pienikin lämpötilan nousu voi viedä ne rajojensa yli, Chowdhury kertoo.

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